Smrt na den staré motorce: Řidič vlétl do tranzitu! Předjížděl, kde neměl
Tím nejhorším způsobem dopadlo riskování motorkáře na silnici I/38 mezi Bezdězem a Oborou. Na den staré motorce předjížděl přes zákaz, dvojitou čáru a ještě k tomu před horizontem. Když se před ním zjevil tranzit, na reakci už bylo pozdě. Střet nepřežil.
„Muž si včera koupil motorku (1000 cm³), na cestě domů s ní předjížděl na I/38 přes zákaz a dvojitou čáru před horizontem,“ popsali policisté vteřiny před osudným střetem. Tomu se už bohužel nedalo vyhnout.
„O několik vteřin později narazil do dveří tranzitu, který odbočoval vlevo. Motorkář nehodu nepřežil,“ dodali strážci zákona s tím, aby řidiči za řidítky neriskovali.
„Zdravotníci o jeho záchranu bojovali na místě marně. Řidiče tranzitu transportovala sanita zdravotnické záchranné služby s blíže nespecifikovaným zraněním do českolipské nemocnice," dodala mluvčí policie Ivana Baláková.
Okolnosti tragické nehody prošetřují českolipští kriminalisté. „Jisté ovšem je, že motocyklista porušil hned několik ustanovení zákona o silničním provozu. V této souvislosti apelujeme nejen na motocyklisty, ale na všechny účastníky silničního provozu, aby zbytečně nehazardovali s životy svými ani s životy druhých,“ dodala Baláková.
Dolétal