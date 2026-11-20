Dívka (17) vypadla z auta: Má zlomenou lebku! Své jméno si nepamatuje
Adrenalinová zábava se proměnila v horor. Američanka Elexis se během automobilové kratochvíle ve Washingtonu vezla v jedoucím autě vykloněná ze střešního okénka. Při prudké zatáčce ji vůz vymrštil na asfalt. Dívka utrpěla zlomeninu lebky a tři vážná krvácení do mozku.
Její matka Alicha L. popsala hrůzné okamžiky v rozhovoru pro místní televizní stanici KGW. „Stála uvnitř auta a během jízdy se napůl vykláněla ze střešního okénka,“ uvedla. Při prudké zatáčce ji vůz vymrštil ven. „Dopadla přímo na hlavu a utrpěla zlomeninu lebky a tři vážná krvácení do mozku,“ popsala matka.
Její současný stav je hrozivý. Když na krátkou chvíli nabude vědomí, bývá zmatená. Nedokáže si vybavit ani základní informace, včetně vlastního jména.
Zbytečný risk
Elexis přitom podle své matky nikdy nebyla bezhlavou teenagerkou. Naopak patřila mezi velmi dobré studentky a usilovně pracovala na tom, aby dokončila školu s vyznamenáním.
„Tvrdě pracovala, aby odmaturovala s vyznamenáním,“ uvedla Alicha. Podle ní podobné riskování vůbec neodpovídalo povaze její dcery. Domnívá se proto, že ji k nebezpečnému chování mohla povzbudit její nová kamarádka.
Rodina nicméně netrvá na potrestání mladé řidičky. Podle blízkých obě dívky udělaly vážnou chybu, jejíž následky jsou nyní tragické.
Léčba stojí majland
Kromě obav o život a zdraví dcery musí rodina řešit také vysoké náklady na zdravotní péči. Ve Spojených státech může léčba podobně závažných zranění vyjít na více než 2,5 milionu korun.
Na pomoc Elexis proto blízcí založili veřejnou sbírku na platformě GoFundMe. Doufají, že jim lidé pomohou zvládnout náročné období a zajistit dívce potřebnou léčbu i následnou rehabilitaci.
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