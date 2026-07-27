Smrtelná nehoda u Litomyšle: Dva mrtví a dva ranění po srážce osobního a nákladního auta!

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: profimedia.cz)
Autor: ČTK - 
27. července 2026
11:39

U Litomyšle na Svitavsku na silnici I/35 zemřeli v pondělí ráno při nehodě osobního a nákladního auta dva lidé. Dvě osoby jsou zraněné. Komunikace byla zhruba do 10:00 zavřená. Řekla to policejní mluvčí Markéta Janovská.

„Zemřelí a zranění jsou z osobního vozidla. Řidič nákladního vozidla vyvázl bez zranění. K nehodě došlo okolo 4:30,“ řekla Janovská.

Nehoda se stala u Nedošína při vjezdu do Litomyšle. Vozidla se střetla čelně. Podle mluvčí záchranářů Adély Prüherové dva lidé na místě zemřeli a dva lidé byli dvěma vrtulníky transportování do nemocnice.

Příčinu neštěstí policisté zjišťují. Komunikace byla několik hodin zavřená. Objízdná trasa vedla v obou směrech přes obec Sedliště.

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Zdroj: Sociální sítě

Témata:
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