Smrtelná nehoda u Litomyšle: Dva mrtví a dva ranění po srážce osobního a nákladního auta!
U Litomyšle na Svitavsku na silnici I/35 zemřeli v pondělí ráno při nehodě osobního a nákladního auta dva lidé. Dvě osoby jsou zraněné. Komunikace byla zhruba do 10:00 zavřená. Řekla to policejní mluvčí Markéta Janovská.
„Zemřelí a zranění jsou z osobního vozidla. Řidič nákladního vozidla vyvázl bez zranění. K nehodě došlo okolo 4:30,“ řekla Janovská.
Nehoda se stala u Nedošína při vjezdu do Litomyšle. Vozidla se střetla čelně. Podle mluvčí záchranářů Adély Prüherové dva lidé na místě zemřeli a dva lidé byli dvěma vrtulníky transportování do nemocnice.
Příčinu neštěstí policisté zjišťují. Komunikace byla několik hodin zavřená. Objízdná trasa vedla v obou směrech přes obec Sedliště.
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