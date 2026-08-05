Chlapec zmizel při koupání v pískovně: Našli ho utopeného!
V pískovně u slovenské obce Veľaty se v úterý utopil nezletilý chlapec. K vodě se vydal se skupinkou čtyř kamarádů, během plavání se však náhle ztratil. Na místo se tedy vydali hasiči a začali ho hledat. Bohužel už objevili jen jeho mrtvé tělo.
K tragédii došlo v úterý odpoledne. Skupinka pěti chlapců se k pískovně vydala zchladit, jeden z nich se však během koupání náhle ztratil pod hladinou. Nejprve ho začal hledat jeho otec, bohužel však neúspěšně. Na místo proto vyrazily jednotky profesionálních i dobrovolných hasičů.
„Během prohledávání vody našli hasiči chlapcovo tělo bez známek života. Přivolaný lékař mohl už jen konstatovat smrt,“ napsali slovenští policisté na facebooku. Místo následně zabezpečili a prověřují přesné okolnosti neštěstí. Do případu se zapojila i kriminálka.
Policisté v rámci případu připomněli bezpečnostní zásady letního koupání. Nejdůležitější podle nich je mít děti neustále na očích. Dále je podle nich důležité neskákat do neznámých vod, nepřeceňovat během plavání své síly a případně používat plavecké pomůcky, jako jsou kruhy nebo bóje.
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