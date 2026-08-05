Chlapec zmizel při koupání v pískovně: Našli ho utopeného!

Chlapec na Slovensku se utopil v pískovně.
Chlapec na Slovensku se utopil v pískovně.  (Autor: Policie SR)
Autor: Kamil Morávek - 
5. srpna 2026
11:11

V pískovně u slovenské obce Veľaty se v úterý utopil nezletilý chlapec. K vodě se vydal se skupinkou čtyř kamarádů, během plavání se však náhle ztratil. Na místo se tedy vydali hasiči a začali ho hledat. Bohužel už objevili jen jeho mrtvé tělo.

K tragédii došlo v úterý odpoledne. Skupinka pěti chlapců se k pískovně vydala zchladit, jeden z nich se však během koupání náhle ztratil pod hladinou. Nejprve ho začal hledat jeho otec, bohužel však neúspěšně. Na místo proto vyrazily jednotky profesionálních i dobrovolných hasičů. 

„Během prohledávání vody našli hasiči chlapcovo tělo bez známek života. Přivolaný lékař mohl už jen konstatovat smrt,“ napsali slovenští policisté na facebooku. Místo následně zabezpečili a prověřují přesné okolnosti neštěstí. Do případu se zapojila i kriminálka.

Policisté v rámci případu připomněli bezpečnostní zásady letního koupání. Nejdůležitější podle nich je mít děti neustále na očích. Dále je podle nich důležité neskákat do neznámých vod, nepřeceňovat během plavání své síly a případně používat plavecké pomůcky, jako jsou kruhy nebo bóje.

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Rychlý zákrok zachránil dítě, které se s kruhem topilo v zahradním bazénu.
Zdroj: fb Marka Dvořáka

Témata:
smrtutopenísmrt dítěteSlovenskokoupáníplaváníVeľaty
Kamil Morávek
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