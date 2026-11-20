Maminku Petru (†32) zabil opilý řidič: Dojemný pohřeb plný slz
Petra zemřela poté, co ji srazil opilý šofér. Byl zrovna na útěku před policií, když vjel na chodník. Po mámě zbyly dvě děti. S Petrou se ve čtvrtek rozloučily desítky lidí. Na pohřbu zazněla skladba Srdce nehasnou od Karla Gotta, kterou nazpíval se svou dcerou Charlotte krátce předtím, než zemřel.
Poslední rozloučení se konalo ve čtvrtek 19. listopadu v Popradu. Smuteční síň zaplnili její nejbližší, přátelé i lidé, kteří ji znali z práce. Nejbolestnější chvíle prožíval její manžel Martin, dvě děti a rodiče. Petra po sobě zanechala rodinu, pro kterou byla celým světem. Když na místo přinášeli rakev, zazněla píseň Srdce nehasnou od Karla Gotta a jeho dcery Charlotte.
Nejdojemnější slova zazněla od Petřiny maminky Ivety, která se s dcerou rozloučila prostřednictvím bolestného vzkazu. „Vinou nezodpovědného člověka nám odešla Peťulka. Tak náhle a bez rozloučení, těžko se tomu věří. Nebyla jsem bezchybná máma, ale vždy jsem tě milovala. Už ti nikdy nebudu moc říci, jak moc,“ promluvila podle deníku Plus JEDEN DEŇ na rozloučení Iveta.
Petra pracovala s dětmi, působila jako asistentka na základní škole. „Děti si získala svým milým přístupem, pochopením a ochotou vždy pomoci. Vedle práce a péče o rodinu se nevzdávala ani vlastních snů. Začala studovat slovenský jazyk a literaturu na vysoké škole. Milovala knihy, čtení, plavání a chvíle, kdy mohla dělat to, co jí přinášelo radost,“ vzpomínal další z blízkých.
Druhým pomáhala i jinde. Dříve byla zaměstnaná v domově pro seniory. „Každý den se setkávala s paradoxy života, s lidmi, kteří potřebují naši pomoc. Ale především s lidmi, kteří už prosí, aby mohli odejít z tohoto světa, protože těžce trpí a mají bolesti,“ vzpomínal její kolega.
Smrt před očima rodiny
Petra trávila sobotní večer 14. listopadu se svým manželem Martinem a dvěma dětmi, synem Maťkem a dcerou Alexandrou. Společně procházeli Štefánikovou ulicí v Popradu, když se k nim přiřítilo auto ujíždějící před policií. Martinovi se na poslední chvíli podařilo obě děti strhnout do bezpečí, svou ženu už ale zachránit nestihl.
„V posledním okamžiku strhl děti, jinak by pod koly skončily i ty. Je to příšerné, budou to mít celý život před očima,“ popsal svědek.
Petru vůz srazil přímo na chodníku. Zůstala zaklíněná pod autem a policisté se ji snažili vyprostit. Na místo dorazily také dvě posádky záchranné služby. Navzdory jejich úsilí žena vážným zraněním podlehla.
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