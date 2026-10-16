„Babička poznala nouzi, chudobu, válku či střídaní režimů a různé krize. Zažila to nejhorší, ale také to nejlepší. Velkou partnerskou lásku, lásku rodinnou, uměleckou. Nezlomila ji ani smrt manžela o tom víc lásky dávala nám,“ řekla při smutečním obřadu její vnučka Adéla.

Připomněla i slavnou kariéru herečky a její životní role. „Už ve 20 letech si prosadila divadlo a byla i poslední žijící zakladatelka Divadla mladých, dnes Divadla Petra Bezruče. Kariéru ukončila v činohře Národního divadla moravskoslezského,“ uvedla.

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Polibek od Kainara

Podle režisérů stačilo Štěpánce Ranošové přečíst si scénář a hned věděla, jak kterou roli zahraje. „Měla neskutečnou zásobu historek. I tu, jak k ní někde na školení přiběhl neznámý mladík a políbil ji. Později zjistila, že to byl básník Josef Kainar,“ připomněla vnučka.

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Poslední rozloučení s oblíbenou herečkou Štěpánkou Ranošovou v ostravském krematoriu
Zdroj: Karel Janeček

Když se stala zasloužilou umělkyní a pak držitelkou Thálii v oboru činohra, ptala se prý skromná zesnulá rodiny: „Za co? Vždyť si mě už nikdo nepamatuje.“
Babičku označila vnučka za „vetchou stařenku s křehkou duší a vůlí uragánu.“

Podle známé Antonie Zacpalové Dominika mámu jen finančně vysávala. A to i o peníze od táty.
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Na prknech, která znamenající svět

Zahrála si v nesmrtelných rolích Haničky v Lucerně (1951), Lízalky v Maryše (1966), Marijány Plajznerové v Dalskabátech (1971). Profesní život zasvětila Divadlu Petra Bezruče. Kariéru ukončila rolí chůvy Anfisy (Tři sestry) roku 2001 v činohře Národního divadla moravskoslezského.

Významnou kapitolou jejího hereckého života byla televizní a filmová práce. I některé seriály, v nichž ztvárnila role silných a nekompromisních žen. Jako třeba je Dispečer, Kamenný řád a Bez ženské a bez tabáku. Hrála ve dvacítce filmů, mluvila v rozhlasu.

V posledních letech velice významně pomáhala Ostravskému divadelnímu archivu s identifikací historických dokumentů z dávných časů – vždyť už byla jediná, která na jevišti zažila třeba scénáristu a režiséra Jiřího Myrona (1884 až 1954).

Fotogalerie
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Štěpánka Ranošová s milovanou vnučkou Adélou, jež pronesla v ostravském krematoriu smuteční řeč.
Štěpánka Ranošová s milovanou vnučkou Adélou, jež pronesla v ostravském krematoriu smuteční řeč.
Autor: rodinný archiv