Horor kvůli jídlu: Boj o život v Airbusu! Pomohl cestující
Rutinní let se během několika okamžiků změnil v boj o život. Na palubě letadla společnosti Lufthansa, které v neděli 15. listopadu mířilo z izraelského Tel Avivu do Frankfurtu, utrpěl člen palubního personálu těžkou alergickou reakci po náhodném požití sezamu. Jeho stav se rychle zhoršoval a opakovaně ztrácel vědomí.
Posádka se mu okamžitě snažila pomoci. První pokus o podání léku pomocí pohotovostního pera EpiPen však podle svědectví nezabral. Situace začala být kritická. Muž měl oteklé rty, slabý puls a upadal do bezvědomí, popsal deník Bild.
Na palubě se naštěstí nacházel izraelský lékař Uriel Trahtemberg, specialista na intenzivní medicínu a vedoucí jednotky intenzivní péče v nemocnici Galilee Medical Center. Když zaslechl výzvu o pomoc, okamžitě se zapojil do záchrany.
Po prohlédnutí zdravotnického vybavení na palubě objevil adrenalin, který následně postiženému podal. Jeho stav se začal stabilizovat, přesto zůstával v ohrožení života. Lékař proto naléhavě požádal piloty o co nejrychlejší přistání. U těžké alergické reakce totiž může dojít k prudkému poklesu krevního tlaku, otoku dýchacích cest a selhání krevního oběhu.
Nouzové přistání v Bělehradě
Piloti se rozhodli let odklonit a zamířit do srbské metropole Bělehradu. Airbus A321 přistál přibližně ve 20.15 hodin, kde už na nemocného čekali záchranáři. Muž byl okamžitě převezen do nemocnice k další léčbě.
Pro ostatní cestující však komplikace tímto neskončily. Lufthansa musela do Bělehradu dopravit náhradní posádku a letadlo navíc potřebovalo doplnit palivo ve Vídni. Do Frankfurtu tak cestující dorazili až v pondělí nad ránem, s výrazným zpožděním oproti původnímu plánu.
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