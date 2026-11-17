V Rusku se zřítil obří Antonov: Všichni po pádu zahynuli
V ruské Kemerovské oblasti na západní Sibiři se dnes zřítil vojenský transportní letoun An-12. Zahynulo všech 17 lidí na palubě, uvedl deník Izvestija. Místní gubernátor Ilja Sereďuk bez podrobností informoval o letecké nehodě u Kemerova, na místě pracují záchranáři.
Zdroj serveru Izvestija uvedl, že při nehodě zahynula celá posádka. Jedna ze svědkyň nehody v okolí obce Jagunovo uvedla, že letadlo hořelo a prudce klesalo, poté explodovalo. Výpověď potvrzují serverem zveřejněné snímky, které zobrazují padající hořící objekt na noční obloze a následný mohutný výbuch.
Gubernátor Sereďuk na Telegramu uvedl, že u Jagunova se odehrála nehoda letadla, které přes Kemerovskou oblast letělo během tranzitního letu. Podrobnosti jsou podle něj zjišťovány.
Obec Jagunovo se nachází v bezprostřední blízkosti kemerovského letiště.
Hm......🤷♂️