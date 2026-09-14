Muž se vydal do zalesněného terénu poblíž obce v sobotu hodinu před polednem. „Zřejmě v hnízdě vyrušil sršně nebo vosy. Je pravděpodobné, že měl slabou imunitu vůči jedu,“ popsal záchranář Lukáš Humpl.

Nepomohlo ani to, že se k dotyčnému, který upadl po útoku žihadel do bezvědomí, sesypali kolegové. Snažili se ho oživit, první pomoc ale vyšla naprázdno. „V okamžiku, kdy naše posádky přijely na místo, byl muž již bez známek života,“ uvedl Humpl.

Talentovaný italský kuchař Marc Pavel zemřel po anafylaktickém šoku způsobeném vosím bodnutím.
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Sedm za jediný den

Pokud dřevař od svého ošetřujícího lékaře věděl, že je na hmyzí bodnutí alergický, měl s sebou mít podle záchranáře léky zvané antihistamika. „Případně též autoinjektor, adrenalinové pero na těžkou alergii. To mu mohlo zachránit život,“ upozornil. Jde o první úmrtí v Moravskoslezském kraji po bodnutí hmyzem za více než dva roky

Jen za uplynulou sobotu  vyjížděli moravskoslezští záchranáři hned k sedmi pacientům s alergickou reakcí po bodnutí vosou a sršní. Dvěma pomohli na místě, další pacienty ve věku od 7 do 64 let přepravili k došetření a sledování do spádových nemocnic.

Vosy a sršně mohou bodnout i víckrát za sebou.
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Proč jsou tak agresivní?

Období agresivních vos trvá do prvních mrazů. Útočí z hladu. Nedokážou strávit pevnou potravu, živí se sladkou šťávou, kterou vylučují jejich larvy. Když odrostou, vosám »kručí v břiše«. To je důvod, proč kolem nás létají, když jíme či pijeme něco s obsahem sacharidů, a často i bodají. Někdy jsou i opilé, protože se snaží „napucnout“ na kvasícím ovoci. Sršni jsou kupodivu mírumilovnější, potravu primárně hledají jinde než u lidí. Útočí hlavně při pocitu ohrožení či napadení hnízda.

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Odborník v Blesku o sršních, vosách a včelách - koho z nich se bát nejvíc?
Zdroj: Pavlína Horáková