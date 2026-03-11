Podle policie běžel po chodníku a s největší pravděpodobností aniž se rozhlédl, vběhl na silnici. „Přes okamžité brzdění a stržení vozidla vlevo nedokázala řidička střetu zabránit. Dechová zkouška na alkohol byla u ní negativní,“ uvedla mluvčí policie Daniela Vlčková.
Pacient byl dle svědků po celou dobu při vědomí. „Utrpěl poranění hlavy a dolní končetiny,“ uvedl mluvčí záchranářů Lukáš Humpl. Letecký lékař provedl orientační ultrazvukové vyšetření hrudníku a břicha pro vyloučení vnitřního poranění, které by dítě akutně ohrožovalo na životě.
Záchranáři pak chlapci podali léky tlumící bolest a posádka zajistila jeho šetrný transport do traumatologického centra ostravské Ffkultní nemocnice. „Během toho monitorovala pacientovy životní funkce. Pracovníci urgentního příjmu si pacienta převzali ve stabilizovaném stavu,“ dodal Humpl.
VIDEO: Děsivé záběry ze srážek chodců s tramvajemi v Praze.
Srážky pražských tramvají s chodci Dopravní podnik hlavního města Prahy