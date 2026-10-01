Bratři (18) vraždili ve škole: Zemřela zástupkyně ředitele

Po útoku na škole v Mexiku zemřela zástupkyně ředitele
Po útoku na škole v Mexiku zemřela zástupkyně ředitele
Pachateli byli dva bratři.
Pachateli byli dva bratři.
Jednoho z nich na místě zadrželi.
Autor: ČTK - 
1. října 2026
21:20

Při útoku na střední škole na severu Mexika ve čtvrtek zemřela zástupkyně ředitele, tři další lidé utrpěli zranění. Policie zadržela dva osmnáctileté bratry, kteří podle ní útok spáchali. V Mexiku nejsou výjimkou násilnosti drogových kartelů, útoky ve školách jsou ale vídané zřídka.

Tragická událost se odehrála na střední škole v lokalitě La Union ve městě Torreón ve státě Coahuila. Dva bývalí studenti vešli do budovy vyzbrojeni mačetami a výbušninami, píší média. Když se zevnitř začaly ozývat výbuchy, zasáhlo několik obyvatel z okolí, kteří útočníky přemohli a zadrželi do příjezdu policie.

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„Předběžné vyšetřování naznačuje, že dva lidé, kteří jsou pravděpodobnými pachateli, zaútočili na administrativní pracovníky,“ citoval Reuters prokurátora Federica Fernándeze, podle něhož zemřela zástupkyně ředitele.

Obyvatelé Torreónu již v lednu 2020 zažili násilný útok na soukromé základní škole, kde jedenáctiletý žák zastřelil učitele a postřelil pět spolužáků, než si sám vzal život.

Po útoku na škole v Mexiku zemřela zástupkyně ředitele
Po útoku na škole v Mexiku zemřela zástupkyně ředitele
Pachateli byli dva bratři.
Pachateli byli dva bratři.
Jednoho z nich na místě zadrželi.

Témata:
útoksmrtpolicieMexikostřední školadrogový kartelzraněníTorreónFederico Fernández
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