Bratři (18) vraždili ve škole: Zemřela zástupkyně ředitele
Při útoku na střední škole na severu Mexika ve čtvrtek zemřela zástupkyně ředitele, tři další lidé utrpěli zranění. Policie zadržela dva osmnáctileté bratry, kteří podle ní útok spáchali. V Mexiku nejsou výjimkou násilnosti drogových kartelů, útoky ve školách jsou ale vídané zřídka.
Tragická událost se odehrála na střední škole v lokalitě La Union ve městě Torreón ve státě Coahuila. Dva bývalí studenti vešli do budovy vyzbrojeni mačetami a výbušninami, píší média. Když se zevnitř začaly ozývat výbuchy, zasáhlo několik obyvatel z okolí, kteří útočníky přemohli a zadrželi do příjezdu policie.
„Předběžné vyšetřování naznačuje, že dva lidé, kteří jsou pravděpodobnými pachateli, zaútočili na administrativní pracovníky,“ citoval Reuters prokurátora Federica Fernándeze, podle něhož zemřela zástupkyně ředitele.
Obyvatelé Torreónu již v lednu 2020 zažili násilný útok na soukromé základní škole, kde jedenáctiletý žák zastřelil učitele a postřelil pět spolužáků, než si sám vzal život.
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