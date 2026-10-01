Pedagožka a influencerka Štěpánka Cimlová, která se zabývá kvalitou vzdělávání a patologickými jevy v českých školách, pro Blesk.cz připravila užitečné rady, jak se nenechat udolat přijímačkami na střední.
Než se do příprav naplno ponoříte, ráda bych se s vámi podělila o několik uklidňujících myšlenek a rad. Tyto řádky jsou určeny obzvlášť těm z vás, kteří se ve své současné škole necítí dobře a vnímají přijímačky jako velkou zátěž. Možná jste už dokonce ze strany některých vyučujících slyšeli varování, že pokud se nezlepšíte, zkoušky nezvládnete.
Ráda bych vám proto ukázala, jak k přijímačkám přistupují žáci, kteří mají štěstí na školu s podporujícím prostředím. Tito žáci totiž zkoušky nevnímají jako strašáka, ale jako výzvu, kterou sice považují za nepříjemnou, ale věří, že ji zvládnou a dostanou se na školu, kde jim bude dobře.
Přijímačky netestují kvalitu člověka
Nevypovídají o vaší celkové hodnotě ani inteligenci. To, že vám něco nešlo ve čtrnácti letech, neznamená, že to pro vás za pár let nebude snadné. Současné testy nejsou vzdělávacím, ale administrativním nástrojem, protože stát nemá dostatek míst pro všechny zájemce, a tak musí existovat určitá forma výběru. Neberte proto případný neúspěch jako měřítko svých schopností. Ke vzdělání by měl mít v ideálním případě přístup každý, kdo o něj projeví zájem.
Volba střední školy není osudová
V dnešní době málokdo zůstává u jedné profese po celý život. Lidé si běžně doplňují vzdělání a mění své zaměření. Střední školu můžete vnímat prostě jako svůj první krok, po kterém mohou následovat další podle toho, co vás bude v dané fázi života zajímat. Tento přístup vám může pomoci snížit stres z toho, že jde o nezvratné životní rozhodnutí.
Školu lze případně změnit
Pokud zjistíte, že vám vybraná škola nevyhovuje, vždy existuje možnost přestupu. Je samozřejmě dobré dát novému prostředí, spolužákům a učitelům nejprve šanci, ale pokud se ukáže, že škola nenaplňuje vaše očekávání, není důvod tam zůstávat. Hledání té správné vzdělávací cesty rozhodně není ztrátou času. Naopak zůstávat v prostředí, které vás nerozvíjí, by byla škoda.
Nenechte se zneklidnit informacemi z internetových diskuzí
Kolem testů se každoročně objevuje spousta napjatých diskusí. Ačkoli je v některých regionech (zejména v Praze a Středočeském kraji) kapacita škol skutečně omezenější, neznamená to, že byste se tím měli nechat paralyzovat. Stejně jako není dobré sledovat před písemkou nervózního spolužáka, doporučuji vyhýbat se poplašným zprávám na sociálních sítích.
Připravujte se v klidu a svým tempem
Na dobrých školách to funguje tak, že se žáci celý druhý stupeň zabývají zajímavými věcmi, někdy i vlastními projekty, a na přijímačky se začnou připravovat až v deváté třídě tak, že si na ně vyhradí speciální hodiny, dělají ukázkové testy a případně rozebírají ukázkové úlohy. Pokud vaši učitelé nevyhradí speciální hodiny pro práci na ukázkových testech, naopak trvají na tom, že budou probírat něco jiného, či z toho dokonce zkoušet, mrhají časem a zbytečně stresují žáky.
Na přijímačky se skutečně v pohodě připravíte během pár měsíců, když si každý týden alespoň na jednu (ideálně dvě, podle potřeby a možností samozřejmě klidně více) hodinu sednete k testu a zkusíte si vyřešit úlohy. Největší práce vždy bývá zvyknout si na formát testu, pochopit logiku zadání.
Jde o porovnávání, nikoliv o bezchybnost
Přijímací zkoušky nejsou běžná školní písemka, a tak nemusíte mít všechno stoprocentně správně. Pokud budou testy v daném roce těžší, budou náročnější pro všechny uchazeče. Ačkoli v některých regionech je k přijetí potřeba lepších výsledků, dobrou zprávou zůstává, že každý nakonec najde své místo k dalšímu studiu.
Gympl není vždy výhra
Není pravidlem, že by gymnázia automaticky poskytovala lepší vzdělání než jiné typy škol. Kvalita školy velmi úzce souvisí s jejím vedením a s přístupem konkrétních pedagogů. Máme u nás výborné základní školy, odborná učiliště i gymnázia, ale pochopitelně i ty méně kvalitní. Neplatí dokonce ani, že by ve městech bylo lépe, nebo že by soukromé školy byly lepší. Zohledněte tento fakt při svém výběru a posuzujte každou instituci zvlášť.
Vybírejte školu pečlivě a podle atmosféry
Školy bojují o finance a o studenty, proto často využívají marketingových hesel. Je důležité nespoléhat jen na fráze o „prestižnosti“ a vysoké náročnosti. Kvalitní školu často poznáte spíše podle toho, že působí přátelsky a živě, studenti se aktivně zapojují do dění, účastní se projektů a chodí na praxe. Takové prostředí vás do života vybaví mnohem lépe než pouhý teoretický dril.
Věřte si
Závěrem bych ráda posílila vaše sebevědomí. Věřte si a nenechte se vyčerpat tlakem okolí. Uvažujte o škole jako o službě, která má pomáhat vašemu rozvoji, a pokud cítíte, že vás brzdí, poohlédněte se po jiné. Pokud si chcete ujasnit, jak má vypadat kvalitní škola, můžete nahlédnout do našich knih „Aby škola neškodila“ nebo „Aby škola dávala smysl“, které se věnují právě tomu, jak by mělo vypadat podporující školní prostředí. Tradiční, pouze na výkon orientovaný přístup, může být sice psychicky náročný, takže vyvolává dojem, že se intenzivně vzděláváme, bohužel ale nerozvíjí kompetence potřebné pro současný svět.
Text byl redakčně upraven.
Blesk Přijímačky
Nemůžete si dovolit platit desítky tisíc korun za přípravné kurzy na přijímací zkoušky, a přesto chcete vašim dětem či vnoučatům pomoci? Výhodnější řešení nabízí unikátní projekt BLESK PŘIJÍMAČKY, který může být pro vaše dítě zásadní pomocí ve snaze dostat se na vysněnou školu. Český jazyk i matematika! Procvičovací materiály pro žáky 5. a 9. tříd vycházejí z typových úloh objevujících se u přijímacích testů. A to včetně řešení! Vše z pohodlí domova!