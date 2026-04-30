V Mexiku zatkli dalšího drogového bosse: „Zahradník“ měl šéfovat kartelu po zabitém El Menchovi?

Mexická armáda, ilustrační foto
Mexická armáda, ilustrační foto
El Mencho byl jedním z nejhledanějších zločinců.
Autor: ČTK - 
30. dubna 2026
14:14

V obklíčení stovek ozbrojenců padl jeden z nejhledanějších mužů mexického podsvětí. Audias Flores Silva zvaný „Zahradník“, považovaný za možného nástupce obávaného šéfa kartelu CJNG. Zatčení přichází v době, kdy se Mexiko zoufale snaží uklidnit situaci před blížícím se fotbalovým mistrovstvím světa. Ulice ale dál ovládá strach, střelba a boj o moc mezi drogovými klany.

V Mexiku zatkli dalšího předního drogového bosse. Audias Flores Silva, přezdívaný Zahradník, byl považován za jednoho z možných nástupců lídra Kartelu Jalisco nová generace (CJNG) zvaného El Mencho, zabitého armádou letos v únoru. Server stanice CNN ve středu připomněl, že zatčení Florese se odehrálo v době, kdy mexická vláda čelí výzvám stran bezpečnosti před mistrovstvím světa ve fotbale, které se od 11. června uskuteční v Mexiku, USA a Kanadě.

Pětačtyřicetiletý Flores Silva byl zatčen poté, co ho v pondělí obklíčilo 500 příslušníků bezpečnostních sil v obci El Mirador v západomexickém státě Nayarit, který sousedí se státem Jalisco. Podle policie byl pravou rukou El Mencha, který zemřel před dvěma měsíci při vojenské operaci, a uvažovalo se o něm jako o možném novém lídrovi CJNG. Armáda uvedla, že Zahradník po El Menchově smrti začal mobilizovat „lidi, zbraně a prostředky“ s cílem moc v kartelu převzít.

Mexický ministr bezpečnosti Omar García Harfuch označil Florese za velmi nebezpečného zločince, který si dvě dekády upevňoval postavení v CJNG, koordinoval obchod s drogami či dohlížel na tajné laboratoře na výrobu metamfetaminu, který kartel pašuje do USA. Kromě obchodu s drogami vydělává CJNG i na únosech či vydírání a je jedním z nejmocnějších v zemi. Spojené státy ho loni spolu s dalšími mexickými drogovými gangy zařadily na seznam teroristických organizací.

Po zabití šéfa CJNG letos v únoru vypukly ve většině mexických států násilnosti, které vyvolali stoupenci kartelu a k jejichž potlačení Mexiko nasadilo na 10.000 vojáků. Největší protesty zažil stát Jalisco, jehož hlavní město Guadalajara bude spolu s mexickou metropolí a městem Monterrey v červnu a červenci hostit zápasy fotbalového šampionátu.

Obavy stran bezpečnosti v Mexiku vyvolal také incident z tohoto měsíce, kdy útočník střílel z pyramidy v archeologické oblasti Teotihuacán a zabil kanadskou turistku a desítku dalších osob zranil, včetně šestiletého dítěte. Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová poté slíbila zpřísnit bezpečnostní opatření v místech hojně navštěvovaných turisty.

Mexická armáda, ilustrační foto
Mexická armáda, ilustrační foto
El Mencho byl jedním z nejhledanějších zločinců.
Ilustrační foto
Ilustrační foto

