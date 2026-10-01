Vražedný útok ve Staškově má druhou oběť: Zemřela žákyně Nelka (†13)

Vražedný útok Daniela (13) ve Štaškově: Spolužačka zemřela!
Vražedný útok Daniela (13) ve Štaškově: Spolužačka zemřela!
Údajného útočníka Daniela (13) znali ve Staškově jako ministranta.
Žák (13) útočil na základní škole ve Staškově.
Žák (13) útočil na základní škole ve Staškově.
Aktualizováno -
1. října 2026
18:09
Autor: ČTK - 
1. října 2026
17:40

Úterní útok na základní škole na severu Slovenska má druhou oběť. Lékařům se nepodařilo zachránit žákyni, která byla hospitalizovaná ve velmi vážném stavu. Ve slovenské sněmovně to ve čtvrtek řekl předseda parlamentu Richard Raši, poslanci dívku následně uctili minutou ticha. 

Po útoku nožem, při kterém zemřela i jedna učitelka, policie zadržela 13letého žáka uvedené školy. Podle dřívějšího vyjádření slovenského ministra zdravotnictví Kamila Šaška byla zraněná dívka v život ohrožujícím stavu, a to kvůli ztrátě značného množství krve. Kromě obou uvedených obětí žák zranil další učitelku, která je podle slovenských médií mimo ohrožení života. 

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Útok žáka (13) ve Staškově nepřežila učitelka Božena (†61). Žačka (13) je v kritickém stavu.
Zdroj: TV JOJ

Podezřelý Daniel z útoku není kvůli nízkému věku trestně odpovědný. Umístěn byl do příslušného detenčního ústavu. Daniela znala paní Anna z úplně jiného prostředí, než v jakém ho v úterý 29. září poznalo celé Slovensko. Potkávala ho v kostele ve Staškově.

„Když ministroval, krásně četl. Dalo se to s ním prožívat, jak krásně četl. Byl takový... Nikdy jsem ho neviděla rozesmátého. To mě vždycky trápilo,“ popsala pro televizi Markíza. Daniela si pamatuje jako vážného, ale šikovného chlapce. To, co následovalo ve škole, proto nedokáže pochopit.

Útočník Daniel (13) ministroval v kostele. Po útoku ho uklidnila ředitelka.
Krimi Daniel (13) ve Staškově ubodal učitelku: Hrdinný čin ředitelky! A další šílené detaily případu

Výraznou roli během útoku sehrála ředitelka školy Miroslava Kubincová. Po útoku vzala Daniela do kanceláře a zůstala tam s ním sama. Začala s rozrušeným chlapcem mluvit a snažila se ho uklidnit.

„Našla způsob, jak přitáhnout jeho pozornost. Dokázala dosáhnout toho, že se ze značného rozrušení relativně uklidnil a začal se dožadovat jisté formy pomoci,“ popsal bezpečnostní analytik Radovan Bránik.

Vražedný útok Daniela (13) ve Štaškově: Spolužačka zemřela!
Vražedný útok Daniela (13) ve Štaškově: Spolužačka zemřela!
Údajného útočníka Daniela (13) znali ve Staškově jako ministranta.
Žák (13) útočil na základní škole ve Staškově.
Žák (13) útočil na základní škole ve Staškově.

Témata:
vraždastaškovpolicieSlovenskozákladní školaparlamentposlanecká sněmovnaoběťRichard Raši
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