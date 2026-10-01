Řidič měl podle policie mířit s autem směrem od Třanovic, když v katastru Horních Tošanovic vrazil do chodce. Následky byly hrozivé, sražený nešťastník utrpěl mnohočetná zranění.
„V oblasti hrudníku, břicha, horních i dolních končetin a hlavy. Zasahující lékař provedl zajištění dýchacích cest, vstup do kostní dřeně pro podávání farmak i akutní ošetření hrudníku,“ upřesnil mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.
Test na drogy pozitivní
Záchranáři se snažili muže intenzivně oživovat půl hodiny, ale činnost srdce se přes veškerou snahu obnovit nepodařilo. „Lékař poté konstatoval smrt pacienta,“ uvedl Lukáš Humpl.
Řidiče mezitím policisté podrobili testům na návykové látky a má velký problém. „Dechová zkouška měla negativní výsledek, avšak test na drogy byl již pozitivní,“ sdělila policejní mluvčí Petra Hrubá. Příčiny i následky dál policisté šetří.
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