Traktorista převrátil vlečku s dětmi: Byl opilý!
Řidič (56) traktoru, který v sobotu v přerovské místní části Dluhonice převrátil při jízdě vlečku s lidmi, nadýchal přes 1,5 promile alkoholu. Při nehodě se zranilo 11 ze 13 lidí, kteří byli na vlečce. Byly mezi nimi i děti.
Přívěs byl podle policie navíc domácí výroby bez registrační značky. Policie nehodu vyšetřuje pro podezření z ohrožení pod vlivem návykové látky a obecného ohrožení z nedbalosti, sdělil dnes krajský policejní mluvčí Libor Hejtman. Viníkovi hrozí až pět let vězení.
Nehoda se stala ve chvíli, kdy řidič při projíždění ostré pravotočivé zatáčky z prudšího kopce pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy. Přívěs se naklonil na levou stranu a následně se převrátil na komunikaci. „Na přívěsu se nacházelo 13 osob a z toho 11 skončilo se zraněními v okolních nemocnicích. Řidič nebyl zraněn a na místě uplatňoval technickou závadu na přívěsu. Navíc po nehodě nadýchal přes jedno a půl promile alkoholu v dechu,“ uvedl policejní mluvčí.
Záchranná služba všechny zraněné převezla do nemocnic v Přerově a Olomouci, děti i dospělí utrpěli většinou lehká zranění v podobě oděrků a zhmožděnin, řekla mluvčí Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje Lucie Mikisková.
Nehoda se stala v sobotu odpoledne v ulici K Nadjezdu, ten den se v obci konala Traktoriáda Dluhonice 2026. Řidič traktoru však nebyl účastníkem akce a od jeho jízdy se pořadatelé distancovali. „K nehodě došlo mimo areál, ve kterém se Traktoriáda Dluhonice konala, a mimo oficiální program této akce. Jednalo se o individuální jízdu konkrétního jedince, která nebyla součástí organizované akce, jejího programu ani doprovodných aktivit,“ sdělili organizátoři na sociální síti. Samotná akce se odehrála ve sportovním areálu.
Taky jeli na fotbal ?