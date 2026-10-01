Čech se v Tyrolsku při focení zřítil ze skály: Do akce letěl vrtulník

Tyrolsko - Ilustrační foto
Tyrolsko - Ilustrační foto  (Autor: Profimedia)
Autor: ČTK - 
1. října 2026
10:33

Těžké zranění utrpěl Čech, který se v rakouském Tyrolsku při fotografování zřítil ze skály. U nádrže Schlegeisspeicher uklouzl na skalním výběžku a spadl z výšky zhruba 30 metrů do kamenitého koryta potoka. Se zraněním stehna a kyčle ho záchranáři vrtulníkem přepravili do nemocnice.

V Rakousku se vážně zranil Čech, který se při fotografování zřítil ze skály. Dnes o tom informovala tyrolská policie.

Neštěstí se stalo ve středu večer v Tyrolsku u nádrže Schlegeisspeicher, kde 34letý Čech pořizoval fotografie přírody. Na skalním výběžku u potoka Unterschrammachbach si postavil fotoaparát se stativem. Následně ale uklouzl a zřítil se zhruba 30 metrů do kamenitého koryta potoka.

Policie sdělila, že Čech utrpěl těžká zranění stehna a kyčle. Záchranáři ho po ošetření na místě transportovali vrtulníkem do nemocnice.

Ilustrační foto.
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Zdroj: Aktu.cz

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Termitwan Dušek ( 1. října 2026 11:34 )

Selfíčko za všechny prachy 😁

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