S Češkou se utrhla skála: Po zádech se zřítila do propasti
V Rakousku se v neděli při výstupu na tyrolskou horu Grundschartner zřítila 47letá Češka. Informovala o tom policie. Do nemocnice ženu musel transportovat vrtulník.
Rozsah zranění policie v tiskové zprávě neupřesnila. Češka byla součástí čtyřčlenné skupiny, která se vydala na výstup na severní hřeben Grundschartneru v Zillertalských Alpách. Skupina se rozdělila na dvojice, které se vzájemně jistily lany. Žena postupovala jako první. V jednom úseku se ale vylomil skalní výčnělek, který na trase sloužil jako jisticí bod. Češka se následně zřítila asi pět metrů k předchozímu jištění, kde ale zády dopadla na skálu.
Ženě poskytli první pomoc náhodní lezci, kteří místem rovněž postupovali. Poté v ošetřování pokračovali záchranáři, kteří ji následně letecky dopravili do nemocnice v Hallu u Innsbrucku.
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