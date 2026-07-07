Neštěstí na dětském táboře u Mladé Boleslavi: S dítětem se utrhla síť

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: ZZS MSK)
Aktualizováno -
7. července 2026
06:00
Autor: Štěpánka Grofová - 
6. července 2026
12:07

V areálu dětského tábora v Ledcích na Mladoboleslavsku zasahovali v pondělí záchranáři po pádu dítěte. To se mělo zřítit po utržení zavěšené sítě. Jednu nezletilou osobu přepravil vrtulník do Fakultní nemocnice Hradec Králové.

V areálu dětského tábora v Ledcích na Mladoboleslavsku došlo v pondělí k neštěstí. Na místo zamířili záchranáři i vrtulník letecké záchranné služby. „Jednu nezletilou osobu přepravili zdravotníci letecky do nemocnice v Hradci Králové,“ potvrdil pro Blesk mluvčí středočeských záchranářů Marek Hylebrant. Podle něj byla nezletilá osoba při vědomí.

Mluvčí policistů Pavel Truxa pro TN.cz vysvětlil, co se stalo. „Jednalo se o úraz na táboře, kdy měla prasknout síť zavěšená mezi dvěma stromy. Na místě došlo ke zranění jedné nezletilé osoby,“ popsal.

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Na festivalu Darkshire spadlo několik stromů na stany.
Zdroj: Aktu.cz

 

 

Témata:
okres Mladá BoleslavstromMladá Boleslavdětský táborvrtulník
Štěpánka Grofová
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