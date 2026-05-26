Razie na množírnu se 165 psy na Mladoboleslavsku: Zvířata se pokrevně množila a žila ve výkalech
Kriminalisté našli minulý týden v rodinném domě na Mladoboleslavsku 165 psů mezi výkaly, v nevětraném a zcela znečištěném prostředí! Psy různých velikostí, plemen a stáří okamžitě odebrali majiteli. Na místě bylo i mnoho štěňat.
Minulý týden policie zasahovala v rodinném domě na Mladoboleslavsku, kde při domovní prohlídce nalezla neuvěřitelných 165 psů žijících v nesnesitelných podmínkách. Psi i feny různých velikostí, stáří i plemen se křížili mezi sebou a žili ve výkalech. Mezi zuboženými psíky byl například jorkšír, čivava a Jack Russell.
„Zvířata byla chována ve zcela nevyhovujících podmínkách, zejména v nevětraných a výkaly silně znečištěných prostorách. Způsob chovu současně umožňoval nekontrolované množení a příbuzenské křížení (inbreeding). Na místě se nacházelo také větší množství štěňat,“ popsal Jan Daněk. Sousedi pro CNN Prima News popsali neustálý hluk vycházející z domu. Štěkání a křik jim nedaly spát. Majitelka měla dokonce vyhrožovat psíkům, že jim „rozkope hlavy“, jak popsal svědek.
Odborníci Státní veterinární správy na místě rozhodli o okamžitém odebrání všech zvířat majiteli a rozhodli se je umístit do předběžné náhradní péče. „Díky součinnosti všech zúčastněných orgánů a spolupráci s útulky z celé České republiky byli následně všichni psi převezeni do specializovaných zařízení, kde jim byla poskytnuta potřebná veterinární i další odborná péče,“ dodal Daněk.
Prvotní informace policie získala od Celní správy České republiky. Případ vyšetřují kriminalisté s podezřením ze spáchání trestného činu chovu zvířat v nevhodných podmínkách. Pokud se zacházení potvrdí, hrozí majiteli pobyt za mřížemi až na osm let.
Odhalení psí množírny vyvolalo na sociálních sítích pobouření. „Co se to děje, to je zvrácený, nenormální,“ vyjádřila se uživatelka. „TVRDÉ TRESTY, JINAK TO NIKDY NESKONČÍ!“ vzkázala další komentující, která v debatě nasbírala mnoho souhlasů.
Kdy už konečně padnou tvrdé tresty za množení psů a koček. Tito zmrzačené živoucí tvorové si to zaslouží aby se lidé už konečně zamysleli.