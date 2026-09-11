„K útoku došlo před měsícem v centru Brna. Napadený muž byl kolem jedné v noci na Moravském náměstí, když měl podle jeho slov k němu přistoupit neznámý muž a dát mu z ničeho nic ránu pěstí do obličeje,“ řekla mluvčí policie Andrea Cejnková.

Ilustrační foto.
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Napadený stačil jen zavolat na tísňovou linku a pak složil se k zemi. Tam ho našli záchranáři, kteří mu poskytli nezbytnou péči a převezli ho do jedné z místních nemocnic, kde zůstal delší dobu hospitalizován.

„Policistům se podařilo získat fotografie zachycující mladíka, který měl být s napadeným v uvedený večer v kontaktu a mohl by poskytnout k případu důležité informace. Poznáte-li osobu na fotografii, kontaktujte tísňovou linku 158,“ požádala o spolupráci Cejnková.

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Brutální napadení ostrahy na nádraží v Brně: Policie hledá další svědky
Zdroj: Policie ČR

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Policisté hledají svědka, který by jim mohl pomoci objasnit napadení na Moravském náměstí v Brně.
Policisté hledají svědka, který by jim mohl pomoci objasnit napadení na Moravském náměstí v Brně.
Autor: Policie ČR