Vnuk ukradl auto babičce: Ujížděl s ním před policisty! Úprk zachytila kamera
Muž z Chebska měl oloupit svou babičku o peníze a následně jí ukrást i klíčky od renaultu. S vozem pak ujížděl policistům a v obci Velká Hleďsebe se řítil rychlostí až 140 kilometrů v hodině. Muž, který má navíc zákaz řízení, měl podle orientačního testu usednout za volant pod vlivem drog. Nyní mu hrozí až pět let vězení.
Vnuk k nezaplacení. Tímto titulem by se mohl pyšnit výlupek z Chebska. Ten se nejprve vydal k babičce (82) na návštěvu v Mariánských Lázních. Nad tím, co tam předvedl, ale zůstává rozum stát. Nebohou stařenku obral, o co mohl.
Ukradl, co mohl
Muž (30) měl podle policistů nejprve zamířit do její ložnice, odkud jí měl vzít uloženou hotovost. Posléze také vybílil její kabelku. Oloupení vlastní babičky o peníze mu zřejmě bylo málo a zašel ještě dál. V pondělí 27. července využil okamžiku, kdy žena odešla vynést odpadky a zmocnil se klíčků od jejího renaultu. Krátce nato už měl podle policie s jejím autem vyrazit na silnici a používat ho bez jejího svolení. S autem pak brázdil regionální silnice. Jenže kradený vůz nezůstal bez povšimnutí. Později téhož dne si ho všimli mariánskolázeňští policisté a rozhodli se řidiče zastavit.
Toho ale opustily poslední zbytky jakékoliv soudnosti, sešlápl plyn a dal se na úprk. Rozjela se honička jako z akčního filmu. V obci Velká Hleďsebe se podle policie řítil jako smyslů zbavený. „V obci Velká Hleďsebe jel místy rychlostí až 140 km/h,“ sdělil policejní mluvčí Jan Bílek. Zběsilá jízda pokračovala směrem do Mariánských Lázní, kde nakonec v Chebské ulici zastavil. Policisté ho okamžitě zadrželi. Překvapení tím ale neskončilo.
Pod vlivem drog
Lustrace odhalila, že muž má zákaz řízení a aby toho nebylo málo orientační test podle policie ukázal, že usedl za volant pod vlivem drog. „Orientační test na přítomnost omamných a psychotropních látek vyšel s pozitivním výsledkem na látky amfetamin/metamfetamin,“ potvrdil Bílek. Muž skončil ve vazbě a nyní čelí podezření z krádeže, maření výkonu úředního rozhodnutí a ohrožení pod vlivem návykové látky. Za své jednání může podle policie skončit až na pět let ve vězení.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.