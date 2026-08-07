Oběť bouře v jezeru Most: Zemřel táta Dominik (†28), zanechal po sobě Tobiáška (3)

Dominik utonul při bouřce na jezeře Most.
Dominik utonul při bouřce na jezeře Most.
Mladý tatínek měl celý život před sebou.
Mladý tatínek měl celý život před sebou.
Dominik měl slibně rozjetou kariéru.
Autor: Andrea Vídeňská - 
7. srpna 2026
09:30

Dominik J. (†28) z Podbořan zemřel po tragické události na jezeře Most, kde se během úterní bouře ztratil při jízdě na paddleboardu. Jeho tělo policisté našli až následující den. Mladý muž po sobě zanechal malého syna Tobiáše, pro kterého znamenal celý svět.

Život mladého tatínka, jenž měl celý život před sebou, utnula nepředstavitelná tragédie. Dominik vyrazil v úterý na paddleboard na jezero Most. Spalující letní vedro se ale náhle změnilo v prudkou bouři a Dominik se spolu s dalšími paddleboardisty ztratil na rozbouřené hladině.

Zdrcující zpráva

Jeho tělo policisté našli až následující den. Pro rodinu přišla zpráva, kterou v životě nechce slyšet nikdo z nás. Milující táta už se domů nevrátí. Nejbolestnější je jeho odchod především pro malého syna Tobiáše (3). Právě ten pro Dominika podle slov jeho bývalé partnerky znamenal celý svět. „Snažil se mu věnovat naplno,“ zavzpomínala pro Deník. Velkou vášní mu byla také práce. Vlastnil firmu, která se věnovala čištění, leštění a kompletní péči o automobily. Na práci mu záleželo a chtěl, aby každý zákazník odjížděl spokojený.

Pro malého syna teď zůstane táta už jen ve vzpomínkách a fotografiích. Předčasný odchod mladíka zdrtil také jeho blízké. Ty na něj vzpomínají na sociálních sítích. „S obrovským zármutkem v srdci Vám musím oznámit, že nás navždy opustil můj brácha. Těžko se mi hledají slova, byl to skvělej člověk, pracovitej, byl to úžasný táta malého kluka. Chtěl bych toho tolik říct, ale těžko se hledají teď slova,“ zveřejnil srdceryvný příspěvek Dominikův bratr Martin.

Dominik utonul při bouřce na jezeře Most.
Dominik utonul při bouřce na jezeře Most.
Mladý tatínek měl celý život před sebou.
Mladý tatínek měl celý život před sebou.
Dominik měl slibně rozjetou kariéru.

 

Témata:
smrtsmrtelná nehodapaddleboardpaddleboardingFacebookMostjezeroPodbořanybouřka
Andrea Vídeňská
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