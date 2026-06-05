Michal se utopil v řece: Zahynul při záchraně holčičky

Utonulý hrdina Michal z obce Brodské
Utonulý hrdina Michal z obce Brodské
Utonulý hrdina Michal z obce Brodské
Utonulý hrdina Michal z obce Brodské
Utonulý hrdina Michal z obce Brodské
Autor: Nicole Kučerová - 
5. června 2026
05:00

Nedaleko slovenské obce Brodské na hranicích s Českou republikou došlo k neuvěřitelnému hrdinství a následně také obrovské tragédii. Michal zachránil z divoké řeky Moravy topící se holčičku (5). Sám u toho ale přišel o život. Místo je nebezpečné a velmi zrádné.

V pátek 29. května v podvečer došlo nedaleko slovenské obce Brodské u hranic s Českou republikou k obrovskému projevu hrdinství následovaném nečekanou ztrátou. Ve zrádné řece Moravě se topila holčička (5), když jí Michal (†27) bez váhání přispěchal na pomoc. Z divoké řeky dostal dívenku na bezpečnou mělčinu, sám se ale z vody už živý nevynořil.

„V průběhu několika sekund nastal chaos, křik a obrovský strach. Všichni křičeli o pomoc, ale nikdo nechtěl do řeky skočit. Malinká se ztrácela pod hladinou, bylo to všechno velmi rychlé,“ popsal svědek tragédii pro server Nový Čas. Události měla přihlížet i maminka holčičky. „On tam skočil bez rozmýšlení, hned jak slyšel křik, neváhal. Najednou se začal potápět a už byl pod vodou,“ dodal svědek.

Záchranáři obdrželi oznámení o osobě pod hladinou řeky Moravy kolem páté hodiny odpoledne. „Policie začala spolu s hasiči po osobě okamžitě pátrat. Nakonec se zasahujícím hasičům podařilo muže z vody vytáhnout, avšak bez známek života,“ uvedla policejní mluvčí pro TV Markíza.

Rodina nedokáže pochopit, jak během chvilky přišla o milovaného Michala. Podle příbuzných byl hodný a vždy každému pomáhal. Nikdo se nedivil, že zasáhl i v osudný den. Nikoho nenapadlo, že to bude naposledy. „Vzpomínky na tebe zůstanou navždy živé v našich srdcích. Budeme si pamatovat tvůj úsměv, tvou energii a všechny okamžiky, které jsme s tebou mohli prožít. Odpočívej v pokoji,“ vzkázala mu do nebe známá.

„Miško, odpočívej v pokoji, byl jsi dobrý chlap, budeš mi chybět,“ sdělila další. Podle místních je řeka v dané oblasti mimořádně zrádná a už v minulosti došlo k nebezpečným situacím. Ztráta nebyla ránou pouze pro rodinu Michala, ale i pro veřejnost, uvedla TV JOJ.

Video  Strážníci Daniel a Petr zachránili z rozbouřené Svitavy tonoucího muže: Na poslední chvíli  - Městská policie Brno
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Utonulý hrdina Michal z obce Brodské
Utonulý hrdina Michal z obce Brodské
Utonulý hrdina Michal z obce Brodské
Utonulý hrdina Michal z obce Brodské
Utonulý hrdina Michal z obce Brodské

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Nicole Kučerová
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