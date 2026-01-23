Odvážný manévr pilota vrtulníku: Z ledu zachraňoval dvě bruslařky
Statečný kousek rakouského pilota vrtulníku zachránil život dvou bruslařek na rakouském jezeře Mondsee. Pod dvojicí se propadl led a v mrazivém počasí jim šlo o minuty. Přivolanému pilotovi vrtulníku se však vydařil husarský kousek a ženy skončily v péči záchranářů.
Dvě ženy (49 a 56) nedbaly varování a vydaly se bruslit na zamrzlé jezero Mondsee. Led byl však příliš tenký a tak se dvojice po chvíli probořila skrz. Stalo se tak asi dvě stě metrů od břehu. V ledové vodě začal pro obě ženy doslova boj o přežití. Jedné z nich se nakonec podařilo svépomocí dostat z vody a zavolat pomoc.
Když záchranáři dorazili, čekal je děsivý pohled. Jedna z žen stála na tenkém ledě, k smrti vyčerpaná. Ta druhá stále bojovala o život ve vodě. Snažila se sice dostat ven, ale co chvíli nekontrolovatelně klouzala zpět dolů. Jeden z policistů se k nim pokusil dostat, led se však prolomil i pod ním. Další plán bylo použít loď, tomu však tenký led také bránil.
Záchrany se nakonec ujmula posádka zdravotnického vrtulníku. A podařil se jim velmi riskantní, avšak velmi povedený manévr. Přiletěli až téměř k ženám a klesli na úroveň jen několika málo centimetrů nad ledem. Skoro se zdálo, jakoby na něm rovnou přistáli. Během několika minut dokázali obě ženy dostat na palubu a zachránit. Trpěly silným podchlazením, jinak se jim ale nic nestalo. „Chodit na led je prostě životu nebezpečné. Nikdy nevíte, kdy se může prolomit,“ řekl deníku Bild mluvčí záchranářů.
