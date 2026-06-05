Čech (91) se zřítil z nejvyšší hory Rakouska: Do nemocnice musel vrtulníkem!

Nejvyšší hora Rakouska Grossglockner.
Nejvyšší hora Rakouska Grossglockner.  (Autor: Panthermedia / Profimedia)
Autor: ČTK - 
5. června 2026
11:00

Na Grossglockneru, nejvyšší hoře Rakouska, se zřítil a zranil 91letý Čech. Informovala o tom agentura APA. Muž byl s podezřením na těžké poranění hlavy letecky transportován do nemocnice.

Čech se podle APA zřítil ve čtvrtek v poledne na území východotyrolské obce Kals ze strmého svahu nad horskou chatou a patrně se těžce zranil. Podle policie chtěl pozorovat místní potok Tauernbach a na prudkém svahu spadl z výšky kolem 25 metrů.

Po počátečním ošetření seniora s podezřením na vážná poranění hlavy přepravil vrtulník záchranné služby na kliniku v Innsbrucku.

Video  Záchranář o situaci na horách: Důležité je teplo i kontakty. Víte jaké je číslo na horskou službu?  - Blesk/Jakub Veinlich/Jan Jedlička
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Témata:
zraněníseniorčeský seniorRakouskoInnsbrucknemocnicesvahvrtulník
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gogo262 ( 5. června 2026 11:40 )

Frajer!
Taky bych v 91 letech rád spadl z Crossglockneru kam sám vylezu.

Patri Malý ( 5. června 2026 11:29 )

Doufám, že má odpovídající připojištění a nebude tady za chvíli žebrat o sbírku...

BLESK plesk ( 5. června 2026 11:17 )

V 91 letech si hrál na 🦅 orla skalního. Ale super výkon. 🤔

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