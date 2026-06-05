Čech (91) se zřítil z nejvyšší hory Rakouska: Do nemocnice musel vrtulníkem!
Na Grossglockneru, nejvyšší hoře Rakouska, se zřítil a zranil 91letý Čech. Informovala o tom agentura APA. Muž byl s podezřením na těžké poranění hlavy letecky transportován do nemocnice.
Čech se podle APA zřítil ve čtvrtek v poledne na území východotyrolské obce Kals ze strmého svahu nad horskou chatou a patrně se těžce zranil. Podle policie chtěl pozorovat místní potok Tauernbach a na prudkém svahu spadl z výšky kolem 25 metrů.
Po počátečním ošetření seniora s podezřením na vážná poranění hlavy přepravil vrtulník záchranné služby na kliniku v Innsbrucku.
Frajer!
Taky bych v 91 letech rád spadl z Crossglockneru kam sám vylezu.