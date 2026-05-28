Drama se odehrálo přímo v horské restauraci plné turistů. Senior se náhle sesunul k zemi a zůstal v bezvědomí. Jako první zareagovali studenti, kteří tam byli na školním výletě. Bez váhání mu začali poskytovat první pomoc a okamžitě přivolali záchranáře.
„Muž byl v bezvědomí a při pádu si navíc poranil hlavu,“ popsal dramatické okamžiky mluvčí záchranářů Lukáš Humpl. Na místo vzlétl vrtulník letecké záchranné služby.
Záchranáři seniorovi zajistili žilní vstup, podali potřebné léky a po stabilizaci jej transportovali k dalšímu vyšetření a léčbě do spádové nemocnice ve Frýdku-Místku.
Podle nich začal senior ještě před převozem s posádkou komunikovat. Díky rychlé reakci mladých lidí tak možná jeho kolaps na nejvyšší beskydské hoře bude mít šťastný konec.
