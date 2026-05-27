Zrádný vítr je při letu nemilosrdně odvál mimo plánovanou trasu a o dramatickou záchranu se museli postarat horští záchranáři. Slunce svítilo, vítr foukal správným směrem a na startovišti panovala pohoda. Právě takové podmínky lákají paraglidisty všech úrovní.
Jenže horské počasí umí během chvilky ukázat svou temnou tvář. Dva letci se o tom přesvědčili na vlastní kůži. Jejich přistání skončilo vysoko nad zemí. Zůstali zamotaní ve větvích.
Na místo okamžitě vyrazila Horská služba. „Museli jsme použít lanovou techniku a dostat se k uvízlým pilotům přímo mezi stromy. Operace proběhla úspěšně a oba muži se nakonec bezpečně vrátili zpět na pevnou zem,“ uvedli horští záchranáři.
Nikdo nebyl zraněn, ale stačila chvilka nepozornosti a let snů se proměnil v adrenalinový boj o návrat dolů. „Incident připomněl, že hory nejsou jen místem zábavy, ale i nevyzpytatelným živlem,“ doplnili záchranáři.
VIDEO: Záchranáři v Beskydech vyzvedli vrtulníkem ženu (64), které se špatně dýchalo. (říjen 2024)
