„Od sobotního do pondělního rána očekáváme v oblasti Beskyd trvalý a vydatný déšť s úhrnem 40 až 70 milimetrů za 48 hodin. Případná hydrologická odezva nastane pravděpodobně během neděle,“ uvedl Pavel Borovička z Českého hydrometeorologického ústavu ( ČHMÚ). Teploty se budou pohybovat kolem 10 stupňů.
Výstraha platí v Moravskoslezském kraji pro okolí Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku-Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunkova a Třince. Ve Zlínském kraji má vydatně pršet zejména na Vsetínsku.
Voda může proudit přes komunikace, déšť bude snižovat viditelnost a zhoršovat podmínky pro jízdu aut. Meteorologové radí nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst.
VIDEO: Povodně ze září 2024 mají lidé v Podbeskydí stále v živé paměti.
Pohled z vrtulníku: Takhle řádila velká voda na Bruntálsku (15.9.2024). Hasičský záchranný sbor ČR