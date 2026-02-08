Prvním zraněným byl zhruba padesátiletý turista, který během túry v okolí hory Girová uklouzl na zledovatělé pěšině a spadl do zhruba třímetrové skalnaté strže a měl i poruchy vědomí.
Nehoda se stala v těžko přístupném terénu, záchranáře kousek svezla horská služba na čtyřkolce, další stovky metrů ke zraněnému ale už museli po svých.
„Zraněný byl po poskytnutí neodkladné péče transportován s poraněním hlavy a horní končetiny na úrazovou ambulanci do nemocnice v Třinci,“ uvedl mluvčí záchranářů.
Možná se na pokoji sejde s dalším zraněným (42), který upadl při sestupu z horské chaty Kamenitý a způsobil si poranění dolní končetiny. „I v tomto případě museli záchranáři odstavit sanitku a dojít ke zraněnému v terénu pěšky. Ošetřili poranění a zajistili pacientovi tepelný komfort. Pomocí saní byl poté přesunut k příjezdové cestě do sanitního vozidla,“ uvedl Humpl.
VIDEO: Záchranář o situaci na horách: Důležité je teplo i kontakty. Víte jaké je číslo na horskou službu?
Záchranář o situaci na horách: Důležité je teplo i kontakty. Víte jaké je číslo na horskou službu? Blesk/Jakub Veinlich/Jan Jedlička