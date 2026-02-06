Z horské samoty nedaleko Horní Bečvy na Vsetínsku vyrazila minulý týden za přítelem. Sešla z cesty a bloudila beskydskými lesy, než ji podchlazenou objevili uplynulou sobotu krátce před druhou hodinou na jedné z běžeckých tras běžkaři. Jak dlouho se toulala přírodou, není jasné.
Na pokraji sil
„Tvrdila, že přítele hledá už pět dní,“ informovala včera policistka Monika Kozumplíková. Základní ošetření naprosto vyčerpané, zimou, dlouhým pochodem a nedostatkem jídla již dezorientované ženě, poskytla horská služba.
Ta k nezvyklému případu uvedla: „Odhodlání nalézt milovaného člověka mnohokrát přivede lidi až na pokraj jejich možností.“
Policistům v nemocnici následně sdělila údaje o partnerovi, který, jak se ukázalo, byl celou dobu v teple a v pořádku. „Muže o pár desítek minut později našli u jeho kamaráda v Horní Bečvě,“ doplnila Kozumplíková.
Na kopci Soláň
Vyčerpanou ženu objevili na pokraji sil poblíž vrzchu Soláň asi pět kilometrů vzdušnou čarou od Horní Bečvy. „Byla skutečně velmi silně podchlazená. My jsme ji zajistili, vyšetřili, a poté ve stabilizovaném stavu převáželi na interní příjem do valašskomeziříčské nemocnice,“ uvedla mluvčí záchranářů Gabriela Netopilová Sluštíková.
VIDEO: Záchranář o situaci na horách: Důležité je teplo i kontakty. Víte jaké je číslo na horskou službu?
