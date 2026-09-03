Pátrání po Andrijovi (19) v jezeře Most pokračuje: Velký posun!
V jezeře Most zmizeli ze začátku srpna dva mladíci na paddleboardech. Tělo jednoho z nich se policii již podařilo objevit, po druhém však stále nejsou ani stopy. Policie proto požádala o pomoc univerzitu v Ústí nad Labem, která disponuje specializovanou lodí. Ta je vybavená skenerem schopným snímat dna řek a jezer. Podle děkana Jiřího Lehejčka tak jde o značný technologický posun.
Dva mladíci zmizeli při paddlebaordingu na jezeře Most během bouře 4. srpna. Tělo prvního z nich (†28) našli záchranáři druhý den. Po Andrijovi (19) však zatím stále pátrají. Do akce se zapojili potápěči z řad profesionálů i dobrovolníků. Pomoct by nyní měla i speciální loď vybavená skenerem, který dokáže detailně mapovat dna vodních ploch.
To je podle děkana fakulty Životního prostředí UJEP Jiřího Lehejčka značný posun. „Doteď jsme museli postupovat bodově, od téhle chvíle skenujeme dno a obsah toho, co se nachází pod lodí v širším pásmu,“ vysvětlil pro TN.cz. Záznamy ze skenování si už vyžádala i policie v naději, že jim pomůže s nalezením pohřešovaného Andrije. Loď se má v následujících dnech na hladinu jezera vrátit ještě jednou.
„Na pátrání se podílejí jak mostečtí kriminalisté, tak kolegové z říčního oddělení, potápěči ze zásahové jednotky,“ popsal policejní mluvčí Václav Krieger. Jezero má rozlohu přes 300 hektarů a je přes 70 metrů hluboké. Vzniklo zatopením hnědouhelného dolu v těsném sousedství stejnojmenného města.
Policie kromě samotné vodní plochy prohledává i břehy jezera a jeho blízké okolí. Rodina Andrije mezitím vypsala odměnu za jakékoliv informace, které by mohly s nalezením mladíka pomoct.