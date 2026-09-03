Pátrání po Andrijovi (19) v jezeře Most pokračuje: Velký posun!

Pátrání po Andrijovi na jezeře Most pokračuje, policie zapojila loď se speciálním skenerem
Pátrání po Andrijovi na jezeře Most pokračuje, policie zapojila loď se speciálním skenerem
Člun se speciálním skenerem si policie vypůjčila od univerzity v Ústí nad Labem
Dokáže detailně zmapovat dno jezer i řek
Policisté doufají, že jim po doposud neúspěšném pátrání pomůže mladíka konečně najít
Autor: Kamil Morávek - 
3. září 2026
16:09

V jezeře Most zmizeli ze začátku srpna dva mladíci na paddleboardech. Tělo jednoho z nich se policii již podařilo objevit, po druhém však stále nejsou ani stopy. Policie proto požádala o pomoc univerzitu v Ústí nad Labem, která disponuje specializovanou lodí. Ta je vybavená skenerem schopným snímat dna řek a jezer. Podle děkana Jiřího Lehejčka tak jde o značný technologický posun.

Dva mladíci zmizeli při paddlebaordingu na jezeře Most během bouře 4. srpna. Tělo prvního z nich (†28) našli záchranáři druhý den. Po Andrijovi (19) však zatím stále pátrají. Do akce se zapojili potápěči z řad profesionálů i dobrovolníků. Pomoct by nyní měla i speciální loď vybavená skenerem, který dokáže detailně mapovat dna vodních ploch.

To je podle děkana fakulty Životního prostředí UJEP Jiřího Lehejčka značný posun. „Doteď jsme museli postupovat bodově, od téhle chvíle skenujeme dno a obsah toho, co se nachází pod lodí v širším pásmu,“ vysvětlil pro TN.cz. Záznamy ze skenování si už vyžádala i policie v naději, že jim pomůže s nalezením pohřešovaného Andrije. Loď se má v následujících dnech na hladinu jezera vrátit ještě jednou.

Pohřeb maturantek, které tragicky zemřely při nehodě u Lomu
U Lomu zemřely maturantky Andrea a Lili: Na pohřeb přišly stovky lidí

„Na pátrání se podílejí jak mostečtí kriminalisté, tak kolegové z říčního oddělení, potápěči ze zásahové jednotky,“ popsal policejní mluvčí Václav Krieger. Jezero má rozlohu přes 300 hektarů a je přes 70 metrů hluboké. Vzniklo zatopením hnědouhelného dolu v těsném sousedství stejnojmenného města.

Policie kromě samotné vodní plochy prohledává i břehy jezera a jeho blízké okolí. Rodina Andrije mezitím vypsala odměnu za jakékoliv informace, které by mohly s nalezením mladíka pomoct.

Video se připravuje ...
Muže po pokusu přeplavat Labe našli mrtvého (červen 2026)
Zdroj: Aktu.cz

Pátrání po Andrijovi na jezeře Most pokračuje, policie zapojila loď se speciálním skenerem
Pátrání po Andrijovi na jezeře Most pokračuje, policie zapojila loď se speciálním skenerem
Člun se speciálním skenerem si policie vypůjčila od univerzity v Ústí nad Labem
Dokáže detailně zmapovat dno jezer i řek
Policisté doufají, že jim po doposud neúspěšném pátrání pomůže mladíka konečně najít

Témata:
pátránípohřešovanýpolicieÚstecký krajuniverzitaÚstí nad LabemjezeroJezero MostMost
Kamil Morávek
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Gojko Mitić (86) v Česku: Poslední návrat hvězdy Vinnetoua
Gojko Mitić (86) v Česku: Poslední návrat hvězdy Vinnetoua
Aha!
Jak vypadala dokonalá žena před 100 lety? V roce 1900 vládla pravidla, která by dnes málokdo snesl
Jak vypadala dokonalá žena před 100 lety? V roce 1900 vládla pravidla, která by dnes málokdo snesl
Dáma
Slabikář, kulaté vodovky a piják. Zavzpomínejte na retro skvosty ze školních lavic
Slabikář, kulaté vodovky a piják. Zavzpomínejte na retro skvosty ze školních lavic
Maminka
Krajka a bavlna: Nenápadný detail, který z obyčejného trička udělá ikonický kousek
Krajka a bavlna: Nenápadný detail, který z obyčejného trička udělá ikonický kousek
Ženy
Burčák a zdraví: Překvapující fakta a rady pro bezpečnou konzumaci
Burčák a zdraví: Překvapující fakta a rady pro bezpečnou konzumaci
Moje zdraví
Tradiční český nábytkář doplácí na tržní „masakr“. Nejstarší továrna na světě brzdí
Tradiční český nábytkář doplácí na tržní „masakr“. Nejstarší továrna na světě brzdí
e15
Bizár v derby: Liberec posílá fanoušky do sektoru Jablonce, šály nebudou problém
Bizár v derby: Liberec posílá fanoušky do sektoru Jablonce, šály nebudou problém
iSport
Macinka naletěl podvodu, šel bez ochranky k maskovanému muži. Za Pauknera se vydával Pšenák
Macinka naletěl podvodu, šel bez ochranky k maskovanému muži. Za Pauknera se vydával Pšenák
Reflex
Netradiční místa a známí herci: K jubilejní Noci literatury se připojí více než 100 měst
Netradiční místa a známí herci: K jubilejní Noci literatury se připojí více než 100 měst
Lidé a země