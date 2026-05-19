Odešla z bytu, když rodiče spali: Holčičku (2) našli u Lidlu v Berouně
Nečekané ráno zažili lidé v Berouně. U supermarketu Lidl se samo pohybovalo dítě bez doprovodu dospělých. Policisté začali okamžitě pátrat po rodičích. Nakonec se ukázalo, že teprve dvouletá holčička nejspíš sama odešla z bytu ve chvíli, kdy rodiče ještě spali.
V pondělí 18. května v Berouně se v obchodní zóně poblíž supermarketu Lidl pohybovala malá dívenka bez doprovodu dospělých. Všimla si jí policistka mimo službu, přivolala kolegy a rozběhlo se pátrání po rodičích. Do akce se zapojily i sociální sítě. Město Beroun zveřejnilo výzvu, ve níž informovalo, že byla nalezena přibližně dvouletá holčička a vyzvalo zákonného zástupce, aby neprodleně kontaktoval linku 158 nebo 156.
Pomohlo sdílení výzvy
Pátrání nakonec netrvalo dlouho. Krátce po zveřejnění informací se ozvala žena, která dítě poznala. Současně kontaktovala policisty i matka malé tulačky, po dceři už mezitím pátrala. „Uvedla, že z bytu musela odejít sama. Rodiče si holčičku vyzvedli,“ řekla serveru iDnes mluvčí středočeské policie Barbora Schneeweissová.
Podle dosavadních informací dítě nejspíš samo opustilo byt v době, kdy rodiče ještě spali. Holčička se nakonec v pořádku vrátila ke své rodině. Město Beroun později příspěvek aktualizovalo a oznámilo, že nalezené dítě už je zpět se svou maminkou. Zároveň poděkovalo lidem za pomoc se sdílením.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.