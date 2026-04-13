Axel ubodal tři holčičky (†9,†7,†6): Útoku šlo zabránit
Útoku v britském Southportu, při kterém v roce 2024 ubodal tehdy sedmnáctiletý Axel Rudakubana tři dívky a dalších deset lidí zranil, mohli a měli podle nového vyšetřování předejít rodiče pachatele i britské úřady. Na zveřejněné závěry z 13. dubna upozornila agentura AP. Britský premiér Keir Starmer označil závěry vyšetřování za hluboce znepokojující a přislíbil zásadní změny.
Výsledky devítitýdenního vyšetřování ve 763stránkové zprávě zveřejnil bývalý soudce Adrian Fulford, který vyšetřování vedl. „Jedním z nejvýraznějších závěrů rozsáhlého vyšetřování je, že existoval obrovský počet promarněných příležitostí, v průběhu mnoha let, kdy bylo možné smysluplně zasáhnout. To přímo přispělo k tomu, že se nepodařilo této katastrofě zabránit,“ uvedl Fulford.
Podle závěrů vyšetřování věděli o problémech s Rudakubanou policie, sociální pracovníci i pedagogové. V posledních letech byl mimo jiné odsouzen za napadení jiného dítěte ve škole hokejkou, několikrát se mu věnoval vládní protiteroristický program a u něj doma pětkrát zasahovala místní policie. Dostával psychologickou a pedagogickou podporu, ale kontakt se sociálními pracovníky přerušil. Jeho původní škola ho vyloučila, když tam přinesl nůž, do nové téměř nedocházel.
„Až příliš často se 'případ' AR (Axel Rudakubana) přehazoval z jednoho orgánu veřejné správy na druhý v nehodícím se kolotoči doporučení, posuzování, uzavírání případů a předání,“ uvedl Fulford, který ve zprávě zmiňuje pouze útočníkovy iniciály.
Upozornil také na incident z roku 2022, kdy ho policie přistihla s nožem v autobuse a on pak uvedl, že chtěl někoho bodnout, a přiznal se k pokusu o výrobu jedu. Tyto skutečnosti měly podle Fulforda vést k jeho zatčení, které by pravděpodobně vyústilo v prohlídku domu a umožnilo nalézt teroristický materiál v jeho počítači.
Rudakubana byl ale propuštěn do péče svých rodičů, kteří se ho obávali a opakovaně neoznámili jeho výhrůžky ani to, že si pořídili různé nože. Fulford uvedl, že příbuzní útočníka by kvůli situaci, která se stala velmi složitou, neměli být démonizováni. „Jejich život doma se musel stát téměř noční můrou, protože, abych použil slova jeho vlastního otce, AR se proměnil v monstrum,“ uvedl podle AP bývalý soudce.
Zpráva obsahuje 67 doporučení, jak v budoucnu zabránit podobným útokům. Starmer přislíbil, že jeho vláda provede změny a napraví „systémová selhání, která vedla k této strašné události“. „Ačkoli těmto třem holčičkám už nic život nevrátí, jsem odhodlán provést zásadní změny, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti pro veřejnost,“ reagoval na nálezy vyšetřování.
Útočníka loni v lednu soud poslal za vraždu dívek ve věku devět, sedm a šest let nejméně na 52 let do vězení. Doživotní trest mu soud nemohl uložit, protože byl v době činu nezletilý, soudce nicméně při čtení rozsudku uvedl, že je velmi pravděpodobné, že nebude z vězení nikdy propuštěn.
Po útoku Británií otřásly několikadenní výtržnosti, když se na internetu rozšířily mylné informace o tom, že podezřelý mladík je islamistický přistěhovalec. Rukabana se narodil ve Walesu do křesťanské rodiny pocházející ze Rwandy.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.