Dobrák ze Strakonicka poskytl známé azyl: Zaútočila na něj nožem!

Autor: Andrea Vídeňská 
13. dubna 2026
15:14

Z dobré vůle poskytl muž ze Strakonicka ubytování ženě v nouzi ve svém domově. Netušil ale, že se mu tato laskavost může stát téměř osudnou. Po několika dnech společného soužití se situace dramaticky vyhrotila a požadavek na odchod známé přerostl v brutální útok nožem. Muž jen o vlásek unikl vážnému zranění. Případ nyní vyšetřuje policie.

Že je každý dobrý skutek po zásluze potrestán se na vlastní kůži přesvědčil muž ze Strakonicka. Ten u sebe z dobré vůle ubytoval na pár dní svoji známou. Po pěti dnech společného soužití ji muž požádal, aby odešla a v tu chvíli pro něj začal boj o život. Situace se rychle vyhrotila a místo klidného odchodu přišla potyčka.

Ženu popadl amok

Žena podle všeho sáhla po kuchyňském noži a agresivně na muže zaútočila, přičemž mu mířila do oblasti hrudníku. Muži se na poslední chvíli podařilo uprchnout na verandu a přibouchnout dveře. Ani to ho ale zcela neochránilo. Běsnící útočnice ho měla nožem poranit přes vzniklou škvíru.

„Na místo byli přivoláni policisté, kteří ženu zadrželi. Následně byla převezena do policejní cely. Zraněný muž skončil v péči zdravotníků,“ potvrdil mluvčí policie Jiří Matzner. Během útoku měla žena muži navíc vyhrožovat smrtí. Policie se nyní případem zabývá a prověřuje ho jako podezření z nebezpečného vyhrožování.

Znechucení fanoušci manžela Gottové: Timo prosí o peníze!
Znechucení fanoušci manžela Gottové: Timo prosí o peníze!
Aha!
Barevná céčka jako poklad 80. let. Pamatujete na vzácné paragrafy a svítící kusy?
Barevná céčka jako poklad 80. let. Pamatujete na vzácné paragrafy a svítící kusy?
Dáma.cz
Křupavé košíčky, nadýchané lívance i šťavnaté maso: připravte jarní brunch, který ohromí
Křupavé košíčky, nadýchané lívance i šťavnaté maso: připravte jarní brunch, který ohromí
Maminka
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Ženy.cz
Nezvládlo dítě první testy na střední? Teď ho musíte podpořit
Nezvládlo dítě první testy na střední? Teď ho musíte podpořit
Moje zdraví
Summit NATO teď není téma, Motoristé nerozchodili, že Pavel nejmenoval Turka ministrem, řekl Babiš
Summit NATO teď není téma, Motoristé nerozchodili, že Pavel nejmenoval Turka ministrem, řekl Babiš
e15
Komise rozhodčích: Chorý byl vyloučen správně. Vypustil větší množství slin
Komise rozhodčích: Chorý byl vyloučen správně. Vypustil větší množství slin
iSport
Trump je pro Evropu podobný nepřítel jako Putin. Vstup Ukrajiny do NATO už nemá žádný smysl
Trump je pro Evropu podobný nepřítel jako Putin. Vstup Ukrajiny do NATO už nemá žádný smysl
Reflex
Blátem a kalužemi za záchranou posledních horských goril. Na expedici do Afriky vyrazila i Čvančarová
Blátem a kalužemi za záchranou posledních horských goril. Na expedici do Afriky vyrazila i Čvančarová
Lidé a země