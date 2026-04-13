Dobrák ze Strakonicka poskytl známé azyl: Zaútočila na něj nožem!
Z dobré vůle poskytl muž ze Strakonicka ubytování ženě v nouzi ve svém domově. Netušil ale, že se mu tato laskavost může stát téměř osudnou. Po několika dnech společného soužití se situace dramaticky vyhrotila a požadavek na odchod známé přerostl v brutální útok nožem. Muž jen o vlásek unikl vážnému zranění. Případ nyní vyšetřuje policie.
Že je každý dobrý skutek po zásluze potrestán se na vlastní kůži přesvědčil muž ze Strakonicka. Ten u sebe z dobré vůle ubytoval na pár dní svoji známou. Po pěti dnech společného soužití ji muž požádal, aby odešla a v tu chvíli pro něj začal boj o život. Situace se rychle vyhrotila a místo klidného odchodu přišla potyčka.
Ženu popadl amok
Žena podle všeho sáhla po kuchyňském noži a agresivně na muže zaútočila, přičemž mu mířila do oblasti hrudníku. Muži se na poslední chvíli podařilo uprchnout na verandu a přibouchnout dveře. Ani to ho ale zcela neochránilo. Běsnící útočnice ho měla nožem poranit přes vzniklou škvíru.
„Na místo byli přivoláni policisté, kteří ženu zadrželi. Následně byla převezena do policejní cely. Zraněný muž skončil v péči zdravotníků,“ potvrdil mluvčí policie Jiří Matzner. Během útoku měla žena muži navíc vyhrožovat smrtí. Policie se nyní případem zabývá a prověřuje ho jako podezření z nebezpečného vyhrožování.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.