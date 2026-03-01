Vémola o kauze s údajnými drogami: Hledají smsky v autě

Zápasník Karlos Vémola
Autor: nkc - 
1. března 2026
18:50

Desítky kilogramů kokainu schované v kamionech, zásilky mířící do Británie, Česka i Ruska a organizovaná skupina napojená na svět bojových sportů. Vyšetřovatelé se stále domnívají, že by v kauze mohl mít prsty i zápasník Vémola. Zabavili mu auto, ze kterého se snaží dostat SMS zprávy. To už trvá tři měsíce... 

Kriminalisté Národní protidrogové centrály udeřili koncem loňského a začátkem letošního roku. V rámci akce s krycím názvem Padrino zadrželi pět osob, které podle policie tvořily organizovanou skupinu zaměřenou na pašování kokainu ve velkém rozsahu. Drogy měly být důmyslně ukrývány v nákladních vozidlech a směřovat do Velké Británie, České republiky, a v jednom případě dokonce až do Ruska.

Mezi podezřelými je i uznávaný český bojovník Karlos Vémola, který jakoukoliv spojitost s případem odmítá. „Celá tahle situace je naprostý nesmysl. Vůbec nevím, jak jsem se do ní dostal,“ řekl pro Blesk. Po několika týdnech ve vazbě promluvil také pro server Odkryto. Policie mu zabavila vozidlo a snaží se najít důkazy. Hledání ale trvá už tři měsíce a Vémola chce svoje auto zpátky. „Zabavili mi auto, a potom vlastně zjistili, že ani není moje, je leasingové společnosti,“ vysvětlil v rozhovoru.

„Nevracej mi ho, že prej doma nic nenašli, už to je dva tři měsíce, co mě zatkli, a to auto pořád držej,“ dodal naštvaně a popsal, že se vyšetřovatelé snaží ze systému dostat SMS zprávy, jelikož měl v minulosti s autem propojený telefon. Dokonce mu měli vysvětlovat, že auto musejí odvézt do Německa, kde z něj potřebná data „vydolují“. Vémola se domnívá, že akorát celý proces naschvál natahují.

„Nechci zpochybňovat práci policistů, protože si myslím, že tu práci dělají velice dobře. Ať to auto radši nechaj, ať ho prohlídnou, ale ať potom přesvědčivě řeknou, že v tom autě nic nenašli, ale už to trvá tři měsíce a já bych to auto rád měl zpátky,“ vysvětlil naštvaný bojovník. „Policie teď nemůže po tom, co se stalo, přijít a říct: sorry, my jsme se spletli. Budou dělat všechno proto, aby mi něco přišili,“ uzavřel.

Video  Lela Vémola: První otevřená zpověď po návratu Karlose z vězení!  - Markéta Reinischová, Lukáš Červený
