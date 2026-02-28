Hnus na Kroměřížsku: Seniorku zabil a zakopal v lese

ilustrační foto
ilustrační foto  (Autor: Blesk:David Malík)
Autor: ČTK - 
28. února 2026
17:25

Policie vyšetřuje vraždu seniorky na Kroměřížsku. V jejím rodinném domě ji podle kriminalistů usmrtil muž středního věku, tělo poté zakopal v lese. Policisté muže zadrželi, hrozí mu až 18 let vězení.

Zdali byl muž se ženou v nějakém příbuzenském vztahu, policie nezveřejnila. Neuvedla ani, v jaké obci se vražda stala.

„Ve čtvrtek jsme od starosty jedné z obcí na Kroměřížsku přijali oznámení o pohřešování třiasedmdesátileté ženy, které skýtalo několik otazníků. Následné šetření mělo rychlý spád. V souvislosti se zmizením seniorky policisté téhož dne zadrželi muže středního věku,“ uvedl Šiška.

Při prověřování případu podle něj kriminalisté zjistili, že muž ženu v jejím rodinném domě v dosud nezjištěný den usmrtil. „Poté ji odvezl na odlehlé místo, kde ji v lesním porostu zakopal, což se potvrdilo. Žena zemřela násilnou smrtí. Nyní již obviněnému muži hrozí za zvlášť závažný zločin vraždy až 18 let za mřížemi,“ uvedl mluvčí.

Témata:
důmvraždalesseniorkaKroměříž

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Dolanský od Vlasákové už pravdu neskrývá: Odstup i vlastní prostor
Dolanský od Vlasákové už pravdu neskrývá: Odstup i vlastní prostor
Aha!
Nejděsivější hrady Česka: Kde spatříte Bílou paní nebo bránu do pekla?
Nejděsivější hrady Česka: Kde spatříte Bílou paní nebo bránu do pekla?
Dáma.cz
Čínský horoskop lásky v roce 2026: Ohnivý Kůň přinese vášeň i nové začátky a plození dětí
Čínský horoskop lásky v roce 2026: Ohnivý Kůň přinese vášeň i nové začátky a plození dětí
Maminka
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Ženy.cz
Potíže se žlučníkem? Nejhorší kombinací jsou maso, sladkosti a stres!
Potíže se žlučníkem? Nejhorší kombinací jsou maso, sladkosti a stres!
Moje zdraví
ONLINE: Izrael věří, že ajatolláh Chámeneí je buď mrtvý, nebo je vážně zraněný
ONLINE: Izrael věří, že ajatolláh Chámeneí je buď mrtvý, nebo je vážně zraněný
e15
ONLINE: Sparta - Baník. Rrahmani začíná na lavičce, Letenští s Vojtou v útoku
ONLINE: Sparta - Baník. Rrahmani začíná na lavičce, Letenští s Vojtou v útoku
iSport
Izrael a USA zaútočily na cíle v Íránu. Nesmí získat jaderné zbraně, prohlásil Trump
Izrael a USA zaútočily na cíle v Íránu. Nesmí získat jaderné zbraně, prohlásil Trump
Reflex
Za hudbou a šlechtou do Nelahozevsi: zámek Lobkowiczů a svět Antonína Dvořáka
Za hudbou a šlechtou do Nelahozevsi: zámek Lobkowiczů a svět Antonína Dvořáka
Lidé a země