Hnus na Kroměřížsku: Seniorku zabil a zakopal v lese
Policie vyšetřuje vraždu seniorky na Kroměřížsku. V jejím rodinném domě ji podle kriminalistů usmrtil muž středního věku, tělo poté zakopal v lese. Policisté muže zadrželi, hrozí mu až 18 let vězení.
Zdali byl muž se ženou v nějakém příbuzenském vztahu, policie nezveřejnila. Neuvedla ani, v jaké obci se vražda stala.
„Ve čtvrtek jsme od starosty jedné z obcí na Kroměřížsku přijali oznámení o pohřešování třiasedmdesátileté ženy, které skýtalo několik otazníků. Následné šetření mělo rychlý spád. V souvislosti se zmizením seniorky policisté téhož dne zadrželi muže středního věku,“ uvedl Šiška.
Při prověřování případu podle něj kriminalisté zjistili, že muž ženu v jejím rodinném domě v dosud nezjištěný den usmrtil. „Poté ji odvezl na odlehlé místo, kde ji v lesním porostu zakopal, což se potvrdilo. Žena zemřela násilnou smrtí. Nyní již obviněnému muži hrozí za zvlášť závažný zločin vraždy až 18 let za mřížemi,“ uvedl mluvčí.
