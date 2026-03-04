„Hlíva je skvělá do guláše či dršťkové polévky, penízovky mám rád například do bramboráků,“ říká Lukáš Bukvic. Z lesa v Českém ráji si odnesl ještě Jidášovo ucho do masových směsí a půvabný ohnivec, který sice není jedlý, ale používá se jako dekorace.
Pole květů
V přírodní skvost proměnily jindy nenápadná místa sněženky a bledule. Velké plochy poseté bílými kvítky vytvořily nádhernou podívanou v Babiččině údolí a v Kostelci nad Orlicí. Meteorologické jaro začalo 1. března a jarní sluníčko probouzí přírodu.
Zatímco v parku u ratibořického zámku se nad travnatým políčkem pohupují křehké hlavičky sněženek, větší zvonkové květy bledulí vytvořily bílou krajkovinu na pěti místech o celkové rozloze až jednoho hektaru v kosteleckém parku u nového zámku.
V plné kráse by měly vydržet asi 14 dní. „Chodíme se na bledule dívat pravidelně a letos se povedly,“ žasla Martina Nešporová při procházce se synkem Matyášem.
Teplotní skok
Nad ránem to bude na zimní kabát, odpoledne i na krátký rukáv. Horký vzduch z oblastí nad Afrikou proudí do střední Evropy. Místy tak naměříme až 17 stupňů. Dny jsou však stále příliš krátké, a tak v noci bude mrznout. Nad ránem může rtuť teploměru spadnout i ke třem pod nulou. Rána očekávejme mlhavá, a pokud se mlžný příkrov neprotrhá, může vydržet až do odpoledne.
VIDEO: Prašivky, které jsou na talíři skutečnou lahůdkou.
Prašivky, které jsou na talíři skutečnou lahůdkou Videohub