„Hlíva je skvělá do guláše či dršťkové polévky, penízovky mám rád například do bramboráků,“ říká Lukáš Bukvic. Z lesa v Českém ráji si odnesl ještě Jidášovo ucho do masových směsí a půvabný ohnivec, který sice není jedlý, ale používá se jako dekorace.

Jak poznat bedlu vysokou a nezaměnit ji s muchomůrkou? A máme bedly sušit?

Pole květů

V přírodní skvost proměnily jindy nenápadná místa sněženky a bledule. Velké plochy poseté bílými kvítky vytvořily nádhernou podívanou v Babiččině údolí a v Kostelci nad Orlicí. Meteorologické jaro začalo 1. března a jarní sluníčko probouzí přírodu.

Zatímco v parku u ratibořického zámku se nad travnatým políčkem pohupují křehké hlavičky sněženek, větší zvonkové květy bledulí vytvořily bílou krajkovinu na pěti místech o celkové rozloze až jednoho hektaru v kosteleckém parku u nového zámku.

V plné kráse by měly vydržet asi 14 dní. „Chodíme se na bledule dívat pravidelně a letos se povedly,“ žasla Martina Nešporová při procházce se synkem Matyášem.

Jedlý nebo nejedlý? Tyto žampiony by měl znát každý houbař

Teplotní skok

Nad ránem to bude na zimní kabát, odpoledne i na krátký rukáv. Horký vzduch z oblastí nad Afrikou proudí do střední Evropy. Místy tak naměříme až 17 stupňů. Dny jsou však stále příliš krátké, a tak v noci bude mrznout. Nad ránem může rtuť teploměru spadnout i ke třem pod nulou. Rána očekávejme mlhavá, a pokud se mlžný příkrov neprotrhá, může vydržet až do odpoledne.

VIDEO: Prašivky, které jsou na talíři skutečnou lahůdkou.

Penízovky, Jidášovo ucho, hlíva anavrhc ještě ohnivec na ozdobu. Tak vypadal košík Lukáše Bukvici.
Autor: Foto pro Blesk - Lukáš Bukvic