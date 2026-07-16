Šokující video: Kluk (16) na koloběžce ujížděl policii! Napasoval to do kamionu
Nezodpovědný jezdec na elektrické koloběžce v noci ujížděl bratislavským policistům rychlostí kolem 100 kilometrů v hodině. Hlídka ho chtěla zastavit, mladík ale pokračoval v jízdě. Zběsilý útěk skončil až nárazem do zaparkovaného kamionu. Přestože kolize vypadala hrozivě, podle policie vyvázl bez zranění.
Bratislavští policisté v úterý v noci pronásledovali mladého chlapce, který si ulice Bratislavy spletl s akční hrou. Na elektrické koloběžce se zběsile řítil ulicemi města neuvěřitelnou rychlostí. Policejní majáky a výzvy k zastavení ignoroval. Zastavil ho až brutální náraz do zaparkovaného kamionu.
Porušil, co mohl
Hlídka policistů si mladíka všimla krátce před půl třetí ráno na Račianské ulici. Policie uvedla, že mladík během riskantní jízdy porušil snad všechno, co mohl. Jel prostředkem silnice, bez helmy, bez osvětlení a rychlostí kolem 100 kilometrů v hodině.
Policejní výzva k zastavení na něj zapůsobila jako červený hadr na býka. Místo aby zabrzdil, mladý jezdec ještě přidal a nerušeně pokračoval v nebezpečné jízdě ulicemi Bratislavy. Ohrožoval nejen sebe, ale i ostatní účastníky provozu. Jeho útěk ale netrval věčně. Na ulici Pri Vinohradoch nezvládl vysokou rychlost, ztratil kontrolu nad koloběžkou a v plné rychlosti narazil do zaparkovaného kamionu.
V tu chvíli nad ním stáli všichni svatí a hoch vyvázl bez zranění. Policisté mu následně provedli dechovou zkoušku, která byla negativní. Koloběžku ale zajistili a celý případ nyní vyšetřují dopravní policisté.
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