Dohra brutální vraždy Viktorky (†3) v Praze: Ministr Tejc zažaloval soudkyni
Teprve tříletá Viktorka se 21. března stala obětí brutální vraždy. Holčičku zavraždil vlastní otec. Její tělo bylo nalezeno v lesoparku v pražském Braníku. Otci do péče dívenku svěřila soudkyně Sandra Kimmelová z Okresního soudu v Benešově. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (ANO) na soudkyni podal kárnou žalobu.
Viktorku soudkyně vydala biologickému otci do péče loni v říjnu. To však podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce nebylo správné rozhodnutí. Oba rodiče se totiž potýkali se závislostí na omamných látkách, což údajně soudkyně dobře věděla. Podle soudního dokumentu, který má Blesk k dispozici, tak kárně obviněná údajně „(...) zaviněně porušila povinnosti soudce a ohrozila důvěru v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudů“.
Kárný návrh obsahuje i vyjádření soudkyně Kimmelové. Dle vlastních slov prý při rozhodování nijak nepochybila. Podrobnější informace budou zveřejněny ve středu prostřednictvím tiskové zprávy.
Tělíčko našli v lesoparku
Tělo dívenky bylo nalezeno v lesoparku na pražském Braníku 21. března. Policie vzhledem k mimořádné citlivosti případu nezveřejnila způsob, jakým k vraždě došlo. Otce pro podezření z ohavného činu zadržela krátce po nálezu těla.
Ano a ještě na Kačerově 🙄