Dohra brutální vraždy Viktorky (†3) v Praze: Ministr Tejc zažaloval soudkyni

Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (ANO) podal kárný návrh na soudkyni, která vydala tříletou Viktorku otci. Ten ji následně zavraždil.
Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (ANO) podal kárný návrh na soudkyni, která vydala tříletou Viktorku otci. Ten ji následně zavraždil.
K vraždě Viktorky došlo v lesoparku v Praze 4.
K vraždě Viktorky došlo v lesoparku v Praze 4.
K vraždě Viktorky došlo v lesoparku v Praze 4.
Autor: Kamil Morávek, Martin Lisičan - 
30. června 2026
17:31

Teprve tříletá Viktorka se 21. března stala obětí brutální vraždy. Holčičku zavraždil vlastní otec. Její tělo bylo nalezeno v lesoparku v pražském Braníku. Otci do péče dívenku svěřila soudkyně Sandra Kimmelová z Okresního soudu v Benešově. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (ANO) na soudkyni podal kárnou žalobu.

Viktorku soudkyně vydala biologickému otci do péče loni v říjnu. To však podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce nebylo správné rozhodnutí. Oba rodiče se totiž potýkali se závislostí na omamných látkách, což údajně soudkyně dobře věděla. Podle soudního dokumentu, který má Blesk k dispozici, tak kárně obviněná údajně „(...) zaviněně porušila povinnosti soudce a ohrozila důvěru v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudů“.

Kárný návrh obsahuje i vyjádření soudkyně Kimmelové. Dle vlastních slov prý při rozhodování nijak nepochybila. Podrobnější informace budou zveřejněny ve středu prostřednictvím tiskové zprávy.

Tělíčko našli v lesoparku

Tělo dívenky bylo nalezeno v lesoparku na pražském Braníku 21. března. Policie vzhledem k mimořádné citlivosti případu nezveřejnila způsob, jakým k vraždě došlo. Otce pro podezření z ohavného činu zadržela krátce po nálezu těla. 

Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (ANO) podal kárný návrh na soudkyni, která vydala tříletou Viktorku otci. Ten ji následně zavraždil.
Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (ANO) podal kárný návrh na soudkyni, která vydala tříletou Viktorku otci. Ten ji následně zavraždil.
K vraždě Viktorky došlo v lesoparku v Praze 4.
K vraždě Viktorky došlo v lesoparku v Praze 4.
K vraždě Viktorky došlo v lesoparku v Praze 4.

Témata:
dívkasmrtvraždaotecholčičkaBraníkANO 2011Jeroným Tejcministr spravedlnostiOkresní soud v Benešově
Kamil Morávek
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Pas Rutin ( 2. července 2026 12:19 )

Ano a ještě na Kačerově 🙄

Pas Rutin ( 2. července 2026 12:17 )

Ale až potom, co dají tu soudkyni s tim vyfetovancem na celu ☝️

Silvia Blahovská ( 2. července 2026 12:04 )

zobrať jej diplom!!! aj...

Helena Brožová ( 2. července 2026 06:51 )

Jen o peníze přijde? Vyhodit to není soudkyně. 3. leté dítě v zájmu dítěte?

HolkaMODROOKÁ ( 30. června 2026 23:24 )

Obnovit trest smrti ‼️‼️‼️

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