Večírek manželského páru skončil tragicky: Uvařila se žena ve vířivce?

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: iStock)
Autor: Andrea Vídeňská - 
27. září 2026
19:08

Tragicky skončil večírek manželského páru v polské Vratislavi. Žena (†36) byla ráno nalezena bez známek života ve vířivce v apartmánu Sky Tower. Voda měla ještě kolem poledne přes 44 °C. Příčinu její smrti zatím neobjasnila ani pitva. Policie čeká na výsledky toxikologických testů a znalecký posudek.

Manželský pár uspořádal večírek plný zábavy. Netušili ale, že skončí tím nejhorším možným způsobem. Žena (†36) přijela s manželem do Vratislavi a společně si pronajali apartmán v tamním Sky Tower. Pozvali několik lidí a uspořádali party.

V Benátkách zemřel manželský pár.
V Benátkách zemřela těhotná Gabriella: Rodina má pochybnosti

Alkohol a drogy

Během večera se podle vyšetřovatelů pil alkohol. Policie navíc v apartmánu zajistila také omamné látky, které nyní čekají na laboratorní rozbor. Večírek skončil krátce po půlnoci. Manželé si šli lehnout. Jenže ráno po osmé hodině si muž všiml, že jeho žena není v posteli. Začal ji hledat po apartmánu. Pak přišel šok.

Její bezvládné tělo našel ve vířivce. Na záchranu už bylo pozdě. Když na místo dorazili policisté a začali všechno dokumentovat, narazili na další zarážející detail. Voda ve vířivce měla ještě kolem poledne více než 44 stupňů Celsia. Několik hodin poté, co byla žena nalezena, byla voda stále extrémně vařící. „Tělo ženy mělo kolem poledne teplotu přibližně 40 stupňů Celsia. Všechno nasvědčuje tomu, že ve vodě musela být několik hodin,“ uvedl prokurátor Jakub Dłubacz pro deník Fakt.

Seniorka skončila při houbaření po pás v bažině.
Boj o život při houbaření: Seniorka zapadla po pás do bažiny

Nejasná pitva

Ani pitva zatím nepřinesla jasnou odpověď. Vyšetření, které proběhlo 22. září, bezprostřední příčinu smrti neodhalilo. Vyšetřovatelé proto čekají na kompletní znalecký posudek. Jisté zatím není ani to, zda tragédii mohl ovlivnit alkohol nebo jiné látky. Biologické vzorky odebrali nejen zemřelé ženě, ale také jejímu manželovi. Oba vzorky nyní čeká toxikologické vyšetření.

Policie případ vyšetřuje jako neúmyslné způsobení smrti. Zatím však nikoho nezadržela ani neobvinila. Co se osudné noci ve Sky Tower skutečně odehrálo zůstává zahaleno tajemstvím.

Video se připravuje ...
Video Jak vybrat vířivku
Zdroj: archiv firem

Témata:
alkoholvečírekpartyPolskoVratislavomamné látkypoliciesmrtznalecký posudekvířivkabytmanželéSky Tower
Andrea Vídeňská
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Kubánský návrhář Osmany Laffita předvedl 140 modelů: Show roku za 18 milionů!
Kubánský návrhář Osmany Laffita předvedl 140 modelů: Show roku za 18 milionů!
Aha!
Týdenní horoskop od 29. září do 4. října pro všechna znamení
Týdenní horoskop od 29. září do 4. října pro všechna znamení
Dáma
Vyrazte s dětmi na šípky. Jsou plné vitaminů a posilují imunitu. Udělejte z nich čaj, sirup nebo džem
Vyrazte s dětmi na šípky. Jsou plné vitaminů a posilují imunitu. Udělejte z nich čaj, sirup nebo džem
Maminka
Kardigan v zimě: takhle ho nosí módní insideři a vy to zvládnete taky
Kardigan v zimě: takhle ho nosí módní insideři a vy to zvládnete taky
Ženy
Světový den srdce: Pro zdravé srdce nestačí jen dobrý pocit. Znáte své důležité hodnoty?
Světový den srdce: Pro zdravé srdce nestačí jen dobrý pocit. Znáte své důležité hodnoty?
Moje zdraví
Škoda mění výrobu, Češi objevují nové investice a Net4Gas dál vyvolává otázky
Škoda mění výrobu, Češi objevují nové investice a Net4Gas dál vyvolává otázky
e15
Jak Bouzková nemohla pro slzy mluvit, Strýcová měla husí kůži a zpívalo se: Příběh nekončí...
Jak Bouzková nemohla pro slzy mluvit, Strýcová měla husí kůži a zpívalo se: Příběh nekončí...
iSport
Vládní hra na šetření: Rozpočet je sebevražedný pro stát i Babišovy voliče
Vládní hra na šetření: Rozpočet je sebevražedný pro stát i Babišovy voliče
Reflex
Za přírodu i své komunity: Příběhy žen, které se odmítly vzdát
Za přírodu i své komunity: Příběhy žen, které se odmítly vzdát
Lidé a země