Večírek manželského páru skončil tragicky: Uvařila se žena ve vířivce?
Tragicky skončil večírek manželského páru v polské Vratislavi. Žena (†36) byla ráno nalezena bez známek života ve vířivce v apartmánu Sky Tower. Voda měla ještě kolem poledne přes 44 °C. Příčinu její smrti zatím neobjasnila ani pitva. Policie čeká na výsledky toxikologických testů a znalecký posudek.
Manželský pár uspořádal večírek plný zábavy. Netušili ale, že skončí tím nejhorším možným způsobem. Žena (†36) přijela s manželem do Vratislavi a společně si pronajali apartmán v tamním Sky Tower. Pozvali několik lidí a uspořádali party.
Alkohol a drogy
Během večera se podle vyšetřovatelů pil alkohol. Policie navíc v apartmánu zajistila také omamné látky, které nyní čekají na laboratorní rozbor. Večírek skončil krátce po půlnoci. Manželé si šli lehnout. Jenže ráno po osmé hodině si muž všiml, že jeho žena není v posteli. Začal ji hledat po apartmánu. Pak přišel šok.
Její bezvládné tělo našel ve vířivce. Na záchranu už bylo pozdě. Když na místo dorazili policisté a začali všechno dokumentovat, narazili na další zarážející detail. Voda ve vířivce měla ještě kolem poledne více než 44 stupňů Celsia. Několik hodin poté, co byla žena nalezena, byla voda stále extrémně vařící. „Tělo ženy mělo kolem poledne teplotu přibližně 40 stupňů Celsia. Všechno nasvědčuje tomu, že ve vodě musela být několik hodin,“ uvedl prokurátor Jakub Dłubacz pro deník Fakt.
Nejasná pitva
Ani pitva zatím nepřinesla jasnou odpověď. Vyšetření, které proběhlo 22. září, bezprostřední příčinu smrti neodhalilo. Vyšetřovatelé proto čekají na kompletní znalecký posudek. Jisté zatím není ani to, zda tragédii mohl ovlivnit alkohol nebo jiné látky. Biologické vzorky odebrali nejen zemřelé ženě, ale také jejímu manželovi. Oba vzorky nyní čeká toxikologické vyšetření.
Policie případ vyšetřuje jako neúmyslné způsobení smrti. Zatím však nikoho nezadržela ani neobvinila. Co se osudné noci ve Sky Tower skutečně odehrálo zůstává zahaleno tajemstvím.
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