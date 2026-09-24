Mrtvý novorozenec v kontejneru na Semilsku: Matku odhalí plošné testy DNA!?
Kvůli nálezu mrtvého novorozence v Rovensku na Semilsku chystá policie v obci testy DNA u žen v určitém věku. Mrtvé dítě našla kolemjdoucí 13. září.
Policie zatím nezná totožnost matky mrtvého novorozence nalezeného před dvěma týdny v kontejneru na odpad v Rovensku pod Troskami na Semilsku. Zkusí ji zjistit pomocí testů DNA. Na webu policie o tom ve čtvrtek informovala její regionální mluvčí Vladimíra Šrýtrová.
„V souvislosti se zajištěnými stopami bude v obci Rovensko pod Troskami probíhat tzv. plošný screening (odběr biologického materiálu kvůli analýze DNA) u žen v určitém věkovém rozmezí,“ uvedla Šrýtrová.
Tělíčko údajně objevila náhodná kolemjdoucí. Žena následně přivedla obyvatelkou domu naproti kontejnerům a požádala ji, aby se šla podívat. „Bylo tam novorozeně, čerstvě narozené dítě, ale bohužel už se nedalo nic dělat,“ popsala svědkyně pro web CNN Prima News.
Podle obyvatel okolních domů se policisté vyptávali, zda někdo poblíž neviděl podezřelého člověka. Místním měli také ukazovat fotografii sportovní tašky.
Obdobný případ policisté v Libereckém kraji naposledy vyšetřovali v roce 2017, kdy byl 11. února v kontejneru na domovní odpad v dolním centru Liberce nalezen mrtvý novorozenec, který se narodil živý. Totožnost matky se tehdy kriminalistům zjistit nepodařilo.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.