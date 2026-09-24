„Muž viděl naposledy svou ženu v místech u Nového rybníka v obci Těně na Rokycansku, kde zanechali zaparkované auto. Žena se však k němu zpátky nevrátila. Do vybití jejího mobilního telefonu byl se svou ženou v kontaktu, kdy ale z důvodu stařecké demence, kterou trpí, nebyla schopna sdělit informace či indicie k místu, kde se nachází,“ uvedli policisté, kteří po důchodkyni intenzivně pátrají.
Situaci zhoršuje i to, že noční teploty se pohybují už jen lehce kolem pěti stupňů.
Paní Alena měla na sobě modrou bundu, černé kalhoty a hnědé boty. Je plnoštíhlé postavy, má krátké šedé vlasy a zelené oči. V případě jakýchkoliv informací volejte linku 158.
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