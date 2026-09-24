Matthew zmizel před Dnem matek: Děsivý nález v komíně školy
Na Den matek měl Matthew Collado (†29) strávit čas se svou mámou. Na schůzku ale nepřišel a rodina po něm začala pátrat. Po několika týdnech přišla zdrcující zpráva. Jeho ostatky našel pracovník deratizační firmy v komíně školy v New Yorku. Jak se tam muž dostal a jak zemřel, je záhadou.
Collado se měl s mámou setkat 10. května. Když se neozval, matka mu napsala zprávu. Zpočátku ale nepředpokládala, že se mu stalo něco vážného.
„Říkala jsem si, že pojedu domů a budu věřit, že je v pořádku,“ popsala Sophie Woodová pro americkou stanici CBS News. Rodina následně zamířila do Matthewova bytu v newyorském Queensu. Uvnitř našla jeho telefon i peněženku, sám však nikde nebyl. Dne 13. května proto příbuzní nahlásili jeho zmizení policii.
Odešel ve tři ráno
Poslední známou stopu poskytly bezpečnostní kamery. Zachytily Matthewa 9. května krátce po třetí hodině ráno, když opouštěl dům. Od té chvíle ho podle dostupných informací nikdo neviděl. Rodina se jej snažila vypátrat, týdny však nepřicházely žádné zprávy.
Zlom nastal až na konci června. Z veřejné školy P.S. 113 ve čtvrti Glendale v Queensu se šířil silný zápach. Pracovník deratizační firmy pak při hledání jeho zdroje objevil v komíně lidské ostatky.
Tři týdny čekání
Ani po děsivém nálezu nebylo okamžitě jasné, komu tělo patří. Následovaly zhruba tři týdny testů, jejichž výsledek nakonec potvrdil nejhorší obavy Matthewovy rodiny.
„Řekli, že zubní záznamy spolu s fotografiemi a mým popisem potvrdily, že v komíně našli Matthewa,“ uvedla Sophia. Matka dodnes nechápe, jak její syn ve škole skončil. Tvrdí, že měl strach z výšek a nesnášel oheň ani kouř. Představa, že by sám vyšplhal na komín, jí proto nedává smysl.
Odpověď zatím nemají ani vyšetřovatelé. Policie případ nadále prověřuje a úřad soudního lékaře uvedl, že příčinu ani způsob Matthewovy smrti zatím neznají.
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