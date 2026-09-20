Dívenka (†5) z Lučence stihla jen dva dny ve školce a... zabila ji bakterie ve střevech?!
Náhlý odchod teprve pětileté Sariye oplakává rodina i blízcí ve slovenském městě Lučenec. Holčička chodila do školky pouhé dva dny, když onemocněla a během chvíle zemřela v křeči. Rodiče prozradili výsledky pitvy, popsali chvíle po smrti dcery i pohřeb.
Náhlý odchod malé Sariye (†5) nikdo do poslední chvíle nečekal. Holčička stihla pouze dvakrát navštívit školku ve slovenské obci Lučenec, když náhle onemocněla a další den se už neprobudila. Děvčátko navždy odešlo začátkem září a rodiče Janka (44) a Daniel (31) po týdnech mlčení prolomili ticho.
Podle serveru Nový Čas měly vychovatelky ve školce rodiče upozornit, že s dítětem není něco v pořádku. Zároveň měly doporučit návštěvu lékaře. Rodiče ale s tvrzením nesouhlasí a rozhovor si pamatují jinak. „Řekly nám, že ji tam nechtějí držet násilím, ale nic víc. My nikoho neobviňujeme, ale když učitelky doporučily nemocnici, proč nezavolaly záchranku? Malá si na nic nestěžovala, nic ji nebolelo,“ popsal tatínek Daniel.
Sariyi nebylo dobře, takže když přišla domů ze školky, dala si toust s kakaem a šla si lehnout. Večer se měla ještě vzbudit a smát se, podle rodičů jí bylo mnohem lépe. Nikdo netušil, že viděli její poslední úsměv. Ráno už se dívenka neprobudila. „Měla pooteřené oči a pusu, ale ruce měla úplně v křeči. Probouzela jsem ji, ale nereagovala,“ vylíčila nešťastná maminka.
Od té chvíle šlo vše ráz na ráz. Rodiče zavolali záchranku, ale ani hodinová resuscitace už dítě nepřivedla zpět. Následně čekali na příjezd policie. „Ležel jsem s ní a pustil jsem jí oblíbenou pohádku,“ řekl Daniel. „Pitva ukázala, že měla bakterii ve střevech a z toho jí opuchl mozek,“ dodal. Podle TV JOJ policie zahájila trestní stíhání pro usmrcení.
Pohřeb proběhl o pár dní později, 6. září. Rodina oblékla Sariyi do oblíbených šatů a do rakvičky přiložila milovaná kinder vajíčka. Maminka následně dcerce naposledy zarecitovala.
Nevymlouvejte se na ucitelky, meli jste s ni jet okamzite k lekari. To je povinnost rodicu.