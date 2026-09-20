Zlom v případu Maddie? Podezřelý z únosu chce všechno říct!
Případ zmizelé Maddie McCannové již skoro dvacet let hýbe světem. Holčička zmizela z hotelového pokoje v roce 2007 a od té doby se po ní slehla zem. Hlavním podezřelým z jejího únosu je Němec Christian B. Sexuální násilník odsouzený v jiném případu se nyní rozhodl napsat o svém životě knihu!
Maddie McCannové zmizela z hotelového pokoje během rodinné dovolené v Portugalsku v roce 2007. Dodnes e jí nepodařilo vypátrat a není jasné, co se s ní přesně stalo. Jednou z teorií je i únos anebo vražda. Hlavním podezřelým je v tomto případě Němec Christian Brueckner.
Ten byl loni propuštěn z vězení, kde si odpykával trest za znásilnění. Od propuštění se potýkal s nevolí lidí ve městě, kde bydlel a dalšími podobnými problémy. Na svobodě se rozhodl napsat o svém životě knihu. „Brueckner zoufale touží sdělit světu i svou stranu příběhu. Věří, že napsat o své nevině mu pomůže,“ řekl podle deníku Daily Star blízký zdroj. Knihu chce nechat vydat v němčině a angličtině a doufá, že mu pomůže i s finančními problémy.
Brueckner si totiž prý od propuštění nedokázala najít práci a žije pouze ze sociálních dávek. Podle bývalého detektiva Kevina Moora se jedná o zvrácený nápad. „Je to obzvlášť odporný člověk, který byl odsouzen za hrozné zločiny. Předpokládám, že bude psát o své nevině v případu Maddie, stejně je to však naprosto otřesné,“ řekl. Knihu si prý rozhodně kupovat nehodlá.
Příští rok to bude už 20 let od jednoho z nejznámějších případů zmizení dítěte v Evropě. Madeleine McCannová se ztratila 3. května 2007 v portugalském letovisku Praia da Luz. Tehdy téměř čtyřletá holčička zmizela z apartmánu, zatímco její rodiče byli na večeři s přáteli a ona zůstala se svými mladšími sourozenci uvnitř sama.
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