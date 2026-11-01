Vdova po zakladateli Playboye: Hefnera obvinila z incestu a znásilnění!

Crystal Hefnerová popsala nechutné detaily života s bývalým manželem
Crystal Hefnerová popsala nechutné detaily života s bývalým manželem
Crystal a Hugh Hefnerovi
Crystal a Hugh Hefnerovi
Crystal Hefnerová
Autor: Kamil Morávek - 
1. listopadu 2026
11:53

Zakladatel časopisu pro muže Playboy Hugh Hefner zemřel v roce 2017. Jeho vdova Crystal nyní přišla s tvrdými nařčeními. Podle ní se Hefner dopustil celé řady sexuálních zločinů, včetně znásilnění.

Crystal Hefnerová pronesla na adresu zesnulého manžela velmi šokující obvinění. Podle ní byl jejich vztah plný sexuálního násilí a velmi zvrhlých praktik. Dle vlastních slov se manželovi vždy podvolila a dělala vše, co po ní chtěl. Tím se však často dostávala do velmi nepříjemných situacích. „Hlavně v ložnici se pak děly věci, které se mi vůbec nelíbily,“ řekla podle serveru Pagesix.

Často prý například jí a ostatní Playboy modelky nutil používat sexuální hračky, které byly na první pohled velmi špinavé. „Prostě nás chytil za intimní partie a proti naší vůli je do nás cpal,“ popsala Crystal. Později uznala, že toto chování by se dalo definovat jako znásilnění. „Nebýval něžný. Většinou to končilo tak, že vedle vás chrápal a vy jste si říkala, co se to sakra stalo. A tělo vás přitom celé bolelo,“ řekla Hefnerová.

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Asi nejvíc šokující je však její zpověď zahrnující dvojčata Kristinu a Karissu Shannonovi. Podle Crystal je Hefner nutil k sexuálním hrátkám a snažil se je přimět k vzájemnému orálnímu sexu. „To je incest a je to naprosto zvrácené. Nechtěla jsem, aby spolu musely něco takového dělat, takže celá tahle situace byla velmi náročná,“ řekla Crystal.

Crystal si Hefnera vzala v roce 2012 a zůstala po jeho boku až do jeho smrti v roce 2017. Od té doby však tvrdí, že byla zmanipulovaná a život se zakladatelem Playboye nebyl žádný med. „Kromě mě i spousta dalších žen přišla s nařčeními ohledně znásilnění, omámení drogami a podobně,“ uzavřela.

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Zdroj: Už budu!

Crystal Hefnerová popsala nechutné detaily života s bývalým manželem
Crystal Hefnerová popsala nechutné detaily života s bývalým manželem
Crystal a Hugh Hefnerovi
Crystal a Hugh Hefnerovi
Crystal Hefnerová

Témata:
Crystal HefnerznásilněníPlayboyHugh HefnerčasopisincestCrystal
Kamil Morávek
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