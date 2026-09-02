Neštěstí se stalo v lanovém centru, které se nachází v areálu zdejšího zámku. Žena se zřítila z jedné ze zavěšených překážek na okruhu pro dospělé. Ty jsou zavěšené od země ve výškách od dvou do devíti metrů.
Jako první dorazili na místo kolegové z obvodního oddělení v Radnicích. „Ti jí poskytovali potřebnou první pomoc až do příjezdu záchranářů,“ řekl policejní mluvčí Ondřej Hodan.
„Pacientka utrpěla středně těžká zranění pohybového aparátu. Byla při vědomí, oběhově stabilní,“ uvedla mluvčí záchranky Karolína Korčíková. Vrtulník ženu dopravil na urgentní příjem Fakultní nemocnice v Plzni.
Žena neměla být osudný den v lanovém centru poprvé. „Byla tu už den před tím a vše bylo bez jakýchkoliv problémů. Instruktor ji samozřejmě předem proškolil. Bohužel v neděli se dostatečně nezajistili a spadla,“ uvedla Jana Štíhová ze zámku Zbiroh.
O pád ženy se zajímají policisté. „Kriminalisté z územního odboru Rokycany ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu těžké ublížení na zdraví z nedbalosti,“ dodal Hodan.
VIDEO: Opilý cyklista na elektrokole letěl přes řídítka. (únor 2026)