Kvůli smrti mámy Michaely zadrželi Michala: Natočili o něm kriminálku!
Jedna z epizod oblíbených Případů 1. oddělení připomněla tragickou událost z roku 2002, ke které došlo v pražských Běchovicích. Michal Š. tehdy zavraždil adoptivní rodiče své teprve šestnáctileté těhotné přítelkyně. Kriminalisté případ vyřešili během pár hodin. Letos má Michal na krku další úmrtí. Policisté ho spojují se smrtí Michaely Š., maminky desetiletého chlapce.
Michaela S. zmizela loni v září z pražského Újezdu nad Lesy. Po skoro roce pátrání bohužel přišly velmi smutné zprávy. Ženu našli mrtvou. V souvislosti s případem policisté zadrželi Michala Š. Ten v minulosti vraždil. Podle kriminalistů nicméně Michaela zemřela při sexuálních praktikách.
V roce 2002 Michal Š. brutálně ubodal adoptivní rodiče své tehdy šestnáctileté těhotné přítelkyně. Do jejich domu dvojice přišla původně s úmyslem krást. Za ohavný čin dostal Michal trest 25 let vězení, který mu po dovolání byl snížen na 15 roků. Tento případ se stal i námětem jednoho z dílů populární detektivky Případy 1. oddělení.
Časová osa případu
Jak v seriálu, tak v případu, který tento díl inspiroval, vyšetřovatelé pachatele dopadli během několika hodin. Seriál se jako obvykle velice věrně drží skutečného případu. Končí zatčením mladých partnerů. Proto se můžete podívat na časovou osu toho, co se dělo ve skutečném případu
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