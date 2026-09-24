Kvůli smrti mámy Michaely zadrželi Michala: Natočili o něm kriminálku!

Kvůli smrti mámy Michaely zadrželi Michala.
Kvůli smrti mámy Michaely zadrželi Michala.
Michal Š. má za sebou temnou minulost.
V minulosti zavraždil adoptivní rodiče své tehdejší přítelkyně.
Teď byl zadržen v souvislosti se smrtí mladé maminky.
Autor: jel, Kamil Morávek - 
24. září 2026
05:00

Jedna z epizod oblíbených Případů 1. oddělení připomněla tragickou událost z roku 2002, ke které došlo v pražských Běchovicích. Michal Š. tehdy zavraždil adoptivní rodiče své teprve šestnáctileté těhotné přítelkyně. Kriminalisté případ vyřešili během pár hodin. Letos má Michal na krku další úmrtí. Policisté ho spojují se smrtí Michaely Š., maminky desetiletého chlapce.

Michaela S. zmizela loni v září z pražského Újezdu nad Lesy. Po skoro roce pátrání bohužel přišly velmi smutné zprávy. Ženu našli mrtvou. V souvislosti s případem policisté zadrželi Michala Š. Ten v minulosti vraždil. Podle kriminalistů nicméně Michaela zemřela při sexuálních praktikách. 

V roce 2002 Michal Š. brutálně ubodal adoptivní rodiče své tehdy šestnáctileté těhotné přítelkyně. Do jejich domu dvojice přišla původně s úmyslem krást. Za ohavný čin dostal Michal trest 25 let vězení, který mu po dovolání byl snížen na 15 roků. Tento případ se stal i námětem jednoho z dílů populární detektivky Případy 1. oddělení.

Policisté našli tělo pohřešované Michaely S.
Pohřešovanou Michaelu našli zabitou: Zatkli vraha z Běchovic! Recidivista byl i v seriálu ČT

Časová osa případu

Jak v seriálu, tak v případu, který tento díl inspiroval, vyšetřovatelé pachatele dopadli během několika hodin. Seriál se jako obvykle velice věrně drží skutečného případu. Končí zatčením mladých partnerů. Proto se můžete podívat na časovou osu toho, co se dělo ve skutečném případu

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Témata:
případy 1. oddělenívraždaBěchoviceMěstský soud v PrazeVrchní soud v PrazeBolek PolívkamanželéPraha-Běchovice
Kamil Morávek
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