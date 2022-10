Falešná barbie (24) bodla svého přítele do srdce kuchyňákem: Dostala doživotí

Na doživotí do vězení poslal soud blondýnku Abigail Whiteovou. Čtyřiadvacetiletou hvězdu OnlyFans, kterou její fanoušci spíš znají pod přezdívkou „Falešná barbie“, shledal vinnou z vraždy jejího přítele! Bradleyho Lewise (†22) bodla do srdce! Ačkoliv svou vinu před soudem přiznala, popřela, že by svého přítele zabila úmyslně. Když vzala do rukou kuchyňský nůž, chtěla ho prý pouze zastrašit.

K vraždě došlo v březnu letošního roku v anglickém městě Kingswood, které leží nedaleko Bristolu. Abigail Whiteová, která byla populární na stránce pro dospělé OnlyFans, tam vzala do rukou kuchyňský nůž se sedmnácticentimetrovou čepelí a bodla svého partnera! Podle informací britského deníku The Sun Bradleyho Lewise zasáhla přímo do srdce! Podle BBC byla rána hluboká 7 centimetrů.

Tragickému incidentu měla předcházet hádka mezi partnery. Ještě ten den měl Bradley Whiteové říci, že už s ní nechce dál být. Dvojice následně pokračovala do baru, kde se strhla hádka. Blondýnka, která si na OnlyFans vydělala až 1,4 milionu Kč za rok, se posilnila alkoholem a údajně i kokainem. Podle žalobce měl tehdy říct Bradley svému kamarádovi: „Až dorazíme domů, jsem mrtvý.“ Právě doma došlo k útoku. Záchranku přivolali vyděšení sousedé, kteří Whiteovou slyšeli křičet. Když záchranáři dorazili do domu, v kuchyni našli ležet Bradleyho v tratolišti krve. Abigail osudného večera popřela, že by na svého expřítele zaútočila. Uvedla, že si ránu muž způsobil sám, nicméně později přiznala, že čin spáchala.

Před soudem, který se konal v Bristolu, uvedla, že ho chtěla pouze „šokovat a vyděsit.“ Strhla se mezi nimi hádka a Bradly ji měl údajně strčit. „Šla jsem do kuchyně, viděla nůž na straně. Zvedla jsem ho a šla zpět k Bradovi. Přešla jsem k němu, abych ho šokovala, vyděsila ho nožem a než jsem si to uvědomila, bodla jsem ho. Vzala jsem ten nůž ve zlosti, ale nechtěla jsem mu ublížit nebo ho zabít,“ řekla před porotou. Žaloba u soudu rovněž předložila mezi důkazními materiály zprávy z WhatsApp, které Whiteová psala svým přátelům. „Říká mi pravdu, jen když si myslí, že ho zabiju, jako když vezmu nůž, jako když se ho chystám bodnout,“ psala ve zprávách. „Jeden z nás skončí mrtvý. Jsem si naprosto jistá, že jsem schopná ho zabít.“

V pátek soud vynesl verdikt. „Falešnou barbie“ shledal vinnou a odsoudil ji na doživotí s tím, že si musí odsedět minimálně osmnáct let.